Els campions de la Copa 2 Caixa Popular jugaràn el Torneig Mancomunitats

El Trinquet El Zurdo de Bellreguard acull hui dissabte la final a la Copa 2 Caixa Popular de Raspall. Dos parelles presenten la seua candidatura: l'equip de l'Ajuntament de Xeraco amb Ximo i Ibiza i Iván i Gabi, representants de l'Ajuntament d'Ontinyent.

Estos quatre joves lluitaran per una victòria, un títol i també per una plaça en la pròxima competició de raspall professional, el I Torneig Mancomunitats. Els guanyadors de la Copa 2 tenen enguany com a premi la participació en este campionat de nova creació que el dilluns va fer públics als equips i el seu format. Per tant, una motivació extra per a Ximo, Ibiza, Iván i Gabi, que eixiran a donar-ho sobre les lloses des del primer minut de la partida.

La partida està programada a les 18.00 hores, just després de la prèvia en la qual es disputarà el tercer i quart lloc de la competició. Este enfrontament, que començarà a les 16.30 hores, estarà protagonitzat per Vicent i Murcianet (Ajuntament de Villanueva de Castellón) i per Salelles II i Marc (Ajuntament d'Oliva).

La Copa 2 Caixa Popular de Raspall ha estat una gran competició per a donar l'oportunitat a les grans promeses del raspall, molts dels participants cada vegada més freqüents a les segones partides. Una manera més d'incorporar-se a la realitat de l'elit professional de la disciplina i continuar superant-se dia darrere dia per a fer-se un lloc entre els millors professionals de la modalitat.