policia local de gandia

e ste miércoles pasado han sido condecorados 40 Policías Locales de Gandia, cosa que me enorgullece como gandiense y a los que doy mi más sincera felicitación.

La noticia no me ha extrañado en absoluto. Tenemos una plantilla de policías, mujeres y hombres, que se esfuerzan cada día para dar un excelente servicio a los ciudadanos de Gandia, excediéndose, incluso, de lo que son sus propias competencias. No tienen ningún inconveniente en colaborar con el resto de Cuerpos y Fuerzas del Estado, incluso, a veces, adelantándose a la intervención de ellos. Así ha ocurrido muchas veces, aunque no es el caso enumerar aquí esos servicios.

Tuve el honor de trabajar junto a ellos durante cuatro años, y no tengo más que motivos para agradecerles la colaboración que de ellos recibía en todo momento. Todas sus reivindicaciones iban encaminadas a prestar el mejor servicio a nuestros ciudadanos, poniendo siempre por delante a los mismos antes que a ellos mismos. Así fue un placer trabajar con los mismos.

No quiero alargarme dando datos de cosas que se consiguieron durante esos cuatro años. Hoy sólo quiero escribir estas cuatro letras para felicitar a todos los policías que han sido galardonados, y animar a toda la plantilla a que siga velando por los intereses de todos nuestros conciudadanos, y que lo hagan tan bien como lo han hecho hasta ahora.

Los gandienses nos tenemos que sentir honrados de las mujeres y hombres que forman la Plantilla de la Policía local de Gandia, desde el jefe hasta el último policía.

Enhorabuena y gracias.