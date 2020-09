Cs propone párkings para bicis y patinetes en los colegios de Gandia

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Gandia, Pascal Renolt, ha lamentado que el Gobierno local haya hecho caso omiso a la propuesta que planteó el pasado mes de julio para que, antes del inicio del curso escolar, se habilitaran párkings protegidos para bicicletas y patinetes en las inmediaciones de todos los colegios de la ciudad. La iniciativa, que fue remitida por escrito para su debate en el pleno corporativo, no fue tenida en cuenta, algo que recordó justamente ayer, cuando se anunciaron actos institucionales para fomentar la movilidad sostenible. Para facilitar la labor a la hora de aplicar esta medida, el concejal Renolt incluso presentó las figuras de unas cajas o jaulas en las que los alumnos, profesores y otras personas podrían haber dejado las bicis y los patinetes eléctricos con la seguridad de que, a la salida, se encontrarían otra vez con ellos. La iniciativa surgió a raíz de la pandemia del covid-19 y de la peatonalización de una parte del centro de la ciudad de Gandia. Por una parte, para luchar contra el virus se recomienda no agolparse en las entradas de los colegios, y facilitar los desplazamientos a pie, en bici o en patinete habría contribuido a ello. Por otra, el corte de calles en el centro dificulta que los padres lleven a sus hijos en coche. En Gandia, pese a los intentos, siguen siendo muchos los padres que utilizan el coche privado en los desplazamientos hacia el colegio, lo que genera el colapso de algunas vías de la ciudad en las horas de entrada y salida. La medida de Ciudadanos se dirigía, según se indica en la propuesta firmada por Pascal Renolt, al fomento de la movilidad sostenible, porque es evidente que casi nadie puede utilizar la bicicleta o el patinete para ir a la escuela si, una vez en ese punto, no tiene donde guardarla de forma segura.