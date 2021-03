Xeraco Senderisme mirant la mar

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha lliurat esta setmana els diplomes i accèssits especials corresponents a la 5a edició del concurs «Dibuixant per la Igualtat» als millors dibuixos elegits pel jurat avaluador. El dibuix de la guanyadora, Carla Ferrando Donet, serà la imatge principal del cartell del Dia de la Dona 2022. La totalitat dels dibuixos participants tenen un gran nivell artístic i un marcat component reivindicatiu en la lluita per la igualtat. En aquesta iniciativa han participat varios centenars d’alumnes d’ESO dels centres educatius públics i concerts de Tavernes i també dels instituts. Segons explica la regidora d’Igualtat, Noe Alberola, «el concurs de dibuix forma part d’un programa anomenat Tavernes per la Igualtat que consistix en la realització de tallers i altres activitats en les aules que busquen la conscienciació dels estudiants per aconseguir una igualtat efectiva entre xics i xiques». Els millors alumnes han tingut de premi llibres que parlen de la igualtat i també e-books. En les dos imatges de dalt es pot vore als estudiants guardonats junt a l’alcalde de Tavernes, Sergi González, i la pròpia regidora Noe Alberola, a més de l’alumna que ha estat la guanyadora del concurs.

L’Ajuntament de Xeraco ha donat a conèixer el nom de les persones guanyadores del #concursfotogràfic «Xeraco llig». La guardonada amb el primer premi es Teresa Castelló, mentre que la segona classificada del #concursfotogràfic «Xeraco llig» ha estat Maria Martínez. Les dues veïnes de Xeraco apareixen en les imatges superiors amb els diplomes i els premis.

El col·lectiu Fem Camí Net ha tornat a actuar al terme municipal de Vilallonga amb una jornada de neteja al paratge de la Llacuna. Els participants en la sessió encara estan sorpresos perquè han recollit durant el seu recorregut objectes tan diversos com poals rovellats, un seient de cotxe i un quadre de bicicleta, que estaven perduts en mig de la muntanya. Dalt, la imatge que ho demostra.

El Centro Comercial La Vital de Gandia quiere colaborar con la Semana Santa en este año tan difícil en el que las procesiones no se van a poder celebrar. Por este motivo, la dirección del centro ha elaborado unas balconeras para que los cofrades puedan engalanar lka ciudad. A la entrega de las primeras balconeras han asistido la Madrina de la Semana Santa, Xaro Pérez, el presidente de la Junta Mayor, Emili Ripoll, y el concejal Semana Santa Miguel Á. Picornell.

Aquesta imatge que és pot vore dalt d’aquestes línies són de la jornada que es va viure aquest diumenge, 21 de març, amb motiu de la nova edició del cicle de senderisme «Muntanyes mirant la mar». Els participants van poder gaudir d’una ruta per les muntanyes de la comarca i del terme municipal xeraquer. Pròximament, s’anunciarà una nova activitat en forma d’ixida senderista a la muntanya o a un altre paratge.