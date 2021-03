Els pilotaris de la Safor són els grans dominadors de la XXXVIII Lliga Bankia de Raspall–Trofeu Diputació de València. Quatre dels jugadors de la comarca formen part dels dos primers equips de la fase regular del campionat ja classificats per les semifinals: els xeraquers Vicent i Jose, el seu paisà Canari i el piler Vercher.

Els joves Vicent i Jose integren el trio que representa a l’Ajuntament del Genovés que capitaneja el nº1 de la modalitat, Tonet IV. Han jugat huit partides i es mantenen invictes. Són els millors a hores d’ara i principals favorits a guanyar el títol d’enguany. Això sí, primer tindran que acabar la primera fase i després superar les semifinals.

Vercher i Canari també juguen junts. Ho fan amb companyia de Ricardet en el trio representatiu de l’Ajuntament de Xeraco. També han quallat un lligueta regular molt bona en la que només han perdut les dues partides davant els líders. Ara mateix ocupen el segon lloc de la classificació.

L’altre equip amb presència de pilotaris saforencs de la Lliga Bankia de Raspall 2021 ha estat la creu de la moneda en esta edició. Es tracta del trio Ajuntament d’Oliva, que en un principi formaven els olivers Salelles II i Brisca i el xeraquer Ibiza. D’eixe equip que va començar han caigut lesionats els tres jugadors, primer Salelles II, substituït per Pablo, després Brisca (en el seu lloc va jugar una partida Badenes de Xeraco) i l’últim ha sigut Ibiza, per el que jugarà el jove Marc. Mala sort per als professionals de la comarca, que degut a tanta adversitat només han pogut guanyar una de huit partides jugades fins ara.

Els equips de la Lliga tornen a jugar demà divendres al Trinquet de Xeraco i el diumenge a Ontinyent en la penúltima jornada del campionat abans de les semifinals, amb tot quasi decidit.