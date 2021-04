La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha lliurat els premis del V Concurs de Fotografia Sempre és Porrat, del XXIX Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor i del XV Guardó Francesc Ferrer i Pastor, corresponents a l’any anterior i que no es pogueren entregar durant 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus.

El XV Guardó Francesc Ferrer i Pastor s’ha lliurat a l’Àrea de Salut de Gandia pel seu treball realitzat a la comarca en la lluita i l’assistència prestada contra la Covid-19. Es tracta de la màxima distinció de la Mancomunitat per a reconéixer l’especial tasca o labor realitzada per persones, institucions, associacions, empreses o col·lectius que en les seues activitats artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores hagen destacat d’una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Safor i el seu progrés cultural, econòmic o social en general.

Aquest Guardó no té dotació econòmica. Consta d’una escultura que simbolitza la comarca de la Safor-Valldigna dissenyada i creada per l’artista valler Josep Enric Grau. El premi ha sigut lliurat per Assumpta Domínguez, vicepresidenta de la Mancomunitat, i l’han recollit Joaquín Miñana, gerent, i Rosa Andrés, directora d’Atenció Primària.

El XXIX Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2020 ha sigut lliurat a Esther Climent Gosp d’Oliva per l’obra Heli Argilés i la roca segelladora, per ser un relat ben escrit i estructurat, original i graciós. El text fa referència a les tradicions, fa una visita a València amb les curiositats de la ciutat antiga i barreja la fantasia i la realitat. El premi ha sigut lliurat a la guardonada per Pilar Peiró, consellera de Cultura de la Mancomunitat. Té una dotació de tres mil euros i la publicació de l’obra. La publicació de les obres premiades i finalistes són editades per Tàndem Edicions (del grup Edicions Bromera) i compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El jurat d’aquesta edició va estar format per Artur Ahuir (membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), Maria Jesús Bolta (guanyadora de l’edició anterior), Gonçal López-Pampló (d’Edicions Bromera), Fina Masgrau (escriptora) i Joan Portell (escriptor i crític literari).

En el mateix acte s’ha fet lliurament del V Concurs de Fotografia Sempre és Porrat, convocat per la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat. El primer premi, amb una dotació econòmica de 300 euros i imatge del full informatiu de la Ruta dels Porrats en la edició a l’obra Qui seran estos?, Màxim Alonso Galiano, feta al Porrat de Benirredrà.

Hi ha també dos Accèssits, amb una dotació de 100 euros a La màgia del porrat ompli el carrer d’Encarna Fuster Moreno al Porrat de Ròtova y El pregó de Màxim Alonso Galiano al Porrat de la Font d’en Carròs.

El jurat presidit per la consellera de Turisme, Assumpta Domínguez, tenia com a membres a Luis Chaves Sánchez, Toni Mestre Tavallo i Àngel Ruiz Molina, actuant com a secretària Vicenta Palanca Esteso

Els premis del Porrat han sigut entregats als guanyadors per Juan Espinosa, vicepresident de la Mancomunitat.