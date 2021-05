Las selecciones de la Comunitat Valenciana de las categorías sub16 y sub18 se han proclamado campeonas en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) celebrado este fin de semana en Tavernes de la Valldigna y Cullera, tras imponerse ambas a los combinados de Andalucía en dos finales muy igualadas. El equipo sub16 ha ganado el título después de superar a Andalucía por el resultado de 13-7. Los valencianos llegaron al descanso con una ventaja de 10-0, pero en la segunda mitad se igualaron las fuerzas y hasta el ultimo minuto no se decidió el choque. El combinado equipo sub18 derrotó al andaluz en los tiros a palos tras acabar el tiempo reglamentario con empate a 10 merced al empate de los valencianos en la última jugada del choque. En el desempate, los valencianos no erraron mientras que los andaluces no estuvieron acertados (4-1). El Ayuntamiento de Tavernes, coorganizador de la competición junto al Tavernes Rugby Club, felicita públicamente a la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana por proclamarse doble campeona en las dos categorías y a Andalucía por haber sido dignos finalistas, así como al resto de selecciones participantes por su gran juego y la deportividad mostrada. El consistorio vallero destaca también el gran trabajo realizado por el Tavernes Rugby Club para que el campeonato fuera el éxito organizativo y deportivo, así como la colaboración de Cruz Roja de Tavernes. Arriba, la imagen final del campeonato con la selección valenciana sub18 celebrando el título en el Camp del Vergeret junto a técnicos, federativos, autoridades y aficionados.