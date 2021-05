L’Ajuntament de Beniarjó organitza demà dissabte, 8 de maig, a les 19 hores a l’Auditori la representación teatral per a adolescents i adults de «La ventafocs i les perdius escabetxades», a càrrec de Jordi Teatrer. És un relat actual que reivindica la llibertat, l’autonomia i la valentia des d’un aspecte molt divertit i còmic. La inscripció es formalitzarà per correu a espaijovebeniarjo@gmail.com o be al telèfon 685 970 811 (podeu enviar WhatsApp).