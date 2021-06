Al Camino de Santiago por la salud mental

Ada Ares nació en Lugo, Galicia, en 1971. De madre cubana y padre gallego, la vida de Ada Ares ha estado profundamente influenciada por la música y su condición bipolar. Esto le ha permitido tener una visión propia de la realidad, que se ve plasmada en cada una de sus obras artísticas. En su página web se define como «una autodidacta de su vida».

Ada Ares se mudó a Gandia cuando, únicamente, tenía seis años. En el 2013 le diagnosticaron trastorno bipolar. Desde ese momento, ha intentado «visibilizar y desestigmatizar los desordenes mentales», asegura en conversación con Levante-EMV.

Para la artista, «la sociedad está muy concienciada con la salud de su cuerpo, comen bien o hacen deporte, pero no pasa lo mismo con la salud mental».

En el 2019, Ares llenó ARCO de patitos de goma. Según ella misma aseguró a este diario «tenía un significado, era un juego de palabras. Representaba las patologías sociales. Las patologías sociales, como la violencia, no tienen medicación pero aun así las patologías mentales son las que se estigmatizan».

Ahora, dos años después, Ada Ares se ha propuesto como objetivo recorrer el Camino de Santiago en septiembre. Este reto se está financiando a través de la venta de unos patitos de goma pequeños que Ares lleva creando en su taller desde noviembre del año pasado y a los que se le sumará la venta de camisetas y pulseras diseñadas por ella para el mismo fin. Sus productos se pueden encontrar en Casa Pastor (Avda de Alicante 150), la Farmacia Central (C/Mayor Gandia) y Tano (Plaza Mayor).

Es el primer viaje en solitario que Ada Ares realizará desde su diagnostico, pero indicó que «aunque el camino lo haga sola físicamente no lo haré emocionalmente». Por ese motivo, el lema de este reto es «You’ll never walk alone» (nunca caminarás sola). Según Ares, ella, en verdad, nunca ha estado sola y esto es lo que busca representar.

La artista también cuenta con el apoyo de la Cátedra de Innovación del Campus de Gandia, que ejerce su responsabilidad social manteniendo vínculos con proyectos con fines sociales.

Pepe Marín, director de la cátedra, explicaba ayer que colaboran «con diferentes artistas y deportistas que apoyan causas sociales. Buscamos poder amplificar y ser un altavoz para sus causas». Además, quieren poner en valor que se investigue más sobre este tipo de cuestiones.

Las causas que apoya la Cátedra, como la de Ada Ares, tienen valores alineados con los suyos como superación, compromiso, resiliencia, proactividad, creatividad y emprendimiento.

Marín definió a los responsables de estos proyectos como «emprendedores sociales» porque intentan abrir un negocio cuyo objetivo no es ganar dinero sino que es apoyar algún tipo de causa.

Desde el Campus de Gandia también se ofrece apoyo a otras personalidades como Daniel Albero, el primer motorista con diabetes que compitió en el Dakar.

Respecto a Ada Ares, Marín aseguró que tienen una gran relación con la artista y que «su perimera obra, su ópera prima, está colgada en las paredes de la cátedra».

Exposiciones, ponencias universitarias y galerías de arte han hecho que Ada Ares comience a ser reconocida tanto por su arte como por su lucha hacia el conocimiento y desestigmatización de los desórdenes mentales, un trabajo en el que lleva inmersa desde el 2013.

Ares se «emociona cada día» con el apoyo de la Universitat Politécnica de València, y el Campus de Gandia. «LLevo conmigo a mucha gente que me está apoyando en este proyecto, no solo de Gandia, que se está volcando, sino también de otras muchas partes de España», asegura. Esta vecina de Gandia quiere «concienciar a toda la sociedad sobre las enfermedades mentales. Pero, sobre todo a Gandia, la ciudad donde he crecido y soy feliz» confirmó.