L’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia està en plena periode d’inscripcions per al proper curs , si bé està obert fins el 28 de juny. Tots els tràmits es fan de manera telemàtica entrant al web de l’escola on el públic té les instruccions i el link des d’on fer els tràmits. Qui no s’aclarixca també pot demanar cita prèvia al centre i rebran ajuda presencial amb totes les mesures de seguretat.

Després, el sistema adjudicarà les places i caldrà formalitzar la matrícula del 12 al 31 de juliol o l’1 i 2 de setembre, també de manera online, a través del correu electrònic. A qui se li passe el termini s’ofereix una segona convocatòria d’inscripció del 15 al 19 de setembre. Els idiomes que s’ofereixen són alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francés, italià i valencià. Tots els horaris estan disponibles al web. Hi ha cursos des de les 9 del matí fins les 21 hores.

Els requisits són tindre almenys 14 anys per a matricular-se d’un idioma estranger diferent del de l’ensenyament obligatori. A partir dels 16 anys (complits enguany) ja poden matricular-se del mateix idioma estranger que estiguen cursant. Aquells que ja tinc un cert nivell però no tinguen cap certificat que l’acredite, poden fer una prova de nivell que serà en setembre abans de la segona convocatòria d’inscripció online.