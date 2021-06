La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha finalitzat el conjunt d’accions de conscienciació en matèria d’igualtat i prevenció de la violència de gènere impulsades en els centres educatius vallers. Durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme un total de 114 tallers amb l’objectiu d’assolir, mitjançant l’educació, la igualtat real en la societat i fomentar la tolerància i el respecte entre l’alumnat més jove.

L’alcalde, Sergi González, la regidora d’Igualtat i Dona, Noèlia Alberola, i, la regidora d’Educació i directora de l’IES Jaume II el Just, Anna Bellver, han presenciat un dels últims tallers que ha tingut lloc al centre, on han pogut comprovar la implicació de l’alumnat amb la xarrada impartida per l’associació Alanna.

Estos tallers amb perspectiva de gènere i de prevenció de la violència masclista en les escoles i instituts del municipi han comptat amb activitats innovadores com la «Biblioteca Humana», la qual facilita el diàleg constructiu i informal entre adolescents i les dones víctimes de violència de gènere.

L’objectiu fonamental de l’acció plantejada ha estat desconstruir l’estereotip de la desigualtat de gènere sobre la base del lema No jutges un llibre per la seua portada.

L’activitat s’ha dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, d’FP Bàsica i del Servei d’Atenció Diürna per a la Infància i Adolescència i d’Inserció Sociolaboral (SADIA).

Increment

La regidora d’Igualtat en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, Noèlia Alberola, ha assenyalat que «enguany hem incrementat notablement les activitats i tallers educatius per a treballar la igualtat, la tolerància, el respecte i la coeducació en totes les etapes educatives».