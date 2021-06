Turisme Gandia i Oliva tenen a 50 joves treballant en les platges per complir les normes sanitàries

Gandia compta amb 33 joves informadors (entre 18 i 30 anys) contractats per la Generalitat Valenciana mitjançant el LABORA que ja han començat a treballar en la platja. La tasca d’aquestes persones serà vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i conscienciar els turistes durant aquest estiu de la necessitat de complir les normes sanitàries per continuar afermant a Gandia com una de les platges més segures de la Mediterrània. La iniciativa té un pressupost de 147.000 € i permetrà que aquest servei estiga en funcionament fins al pròxim 19 de setembre en horari de 10 a 20 hores. En Oliva són 17 auxiliars d’informació que arriben este estiu a les platges. Enguany s’han ampliat les funcions ja que no sols donaran indicacions per al compliment de la normativa sanitària a les platges, sinó que a més oferiran informació turística, ajudaran en la prevenció d’ofegaments i orientaran les persones usuàries.