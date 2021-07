La Torre de Piles ha acollit per quart any consecutiu la Trobada de Cantautors, que coorganizen la Regidoria de Cultura de Piles i l’editorial saforenca Edicions del Sud. En l’edició d’enguany, concorrien els cantautors Lluís Vicent (Simat de la Valldigna, 1978), Alba Asensi (Sella, 1989) i Quim Sanç (València, 1992), tres artistes amb una prometedora projecció de futur.

Amb el parc de la Torre ple de gom a gom, l’acte va començar amb l’actuació d’Alba Asensi, qui va captivar el públic assistent amb el so dolç i melodiós del seu arpa i amb la lletra d’«Ángela», «Miratge blau», «Ojalá» i «El príncep diu adeu». Alba Asensi va cedir el torn a Quim Sanç, qui, amb la guitarra a les mans, va cantar «Avui serà tota la vida», «S’han acabat els somriures», «Cançoneta al·literada» i «Cant a València». A continuació, Lluís Vicent, també acompanyat de guitarra, va interpretar els temes «Dos cors», «Cant a la vida», «Tornar a somiar» i «Un bell cant». La trobada va concloure amb la lectura del veredicte del jurat, que va decidir atorgar el premi a Quim Sanç. L’artista nascut a València, però molt arrelat a Tavernes de la Valldigna, va tancar l’acte amb el bis «Ens trobarem».

Quim Sanç és el nom artístic del valencià Joaquim Sanz Ureña. Aquest jove de vint-i-nou anys es va graduar en Filologia Catalana per la Universitat de València en 2014. Com a músic, ha participat en projectes diversos, com Naia o Folkenjazz, i ha col·laborat en la gravació de més de deu discs, com Ara, Estellés: 12 poemes, 12 cançons a Benicarló (2011), junt amb Ximo Caffarena; La quadrilla (2013), de Tres Fan Ball; o Desperta Ferro (2014), d’Arrap. Com a cantautor, ha publicat dos àlbums: Primeres intencions (2014) i Queixalets (2017). I, com a professor, porta des de l’any 2017 ensenyant català a adolescents en la comarca de l’Anoia, a la Catalunya Central. En 2020, descobrint-se i explorant-se la seua vessant més literària, va gosar d’estrenar-se com a creador de poemes amb el recull Envers el pensament (Edicions del Sud).

Quim Sanç tornarà a la platja de Piles el pròxim dissabte 14 d’agost, per a oferir un concert únic i en directe en el marc de la programació del tradicional EstiuArt a la Torre, que coorganitzen l’Ajuntament de Piles i Edicions del Sud.