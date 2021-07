El jardí de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós acull demà un nou concert del festival Polisònic amb l’energia escènica d’Aurora & The Betrayers, una de les actuacions més esperades de l’edició d’enguany del festival.

Liderats per la poderosa i carismàtica veu de la cantant Aurora Garcia, Aurora & The Betrayers és una de les bandes de soul més potents del panorama estatal. Fou guardonada, en 2014, amb el premi Pop Eye a la millor banda de música negra. Entre el so vintage i l’experimentació, i amb tres discs al mercat, el seu últim treball, titulat Turn out the noise, és un viatge cap a sonoritats pròximes al rock i al folk nord-americà.

A banda de la qualitat musical de la banda, la importància i l’expectació d’aquest concert vé creada perquè es tracta de l’última gira que realitzaran a l’estat espanyol, a causa de la pròxima separació del grup.

Des de l’organització del Polisònic s’informa que queden molt poques entrades a la venda, les quals poden adquirir-se a www.instanticket.es o a la Casa de Cultura.