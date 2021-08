L’Ajuntament d’Oliva comunica la suspensió de la Fira del Comerç Voramar, que estava programada per al dissabte 7 d’agost organitzada per ACCO i el departament municipal de Comerç de l’Ajuntament d’Oliva. L’esdeveniment s’ha cancel·lat per motius sanitaris degut a la situació i la pandèmia de la Covid 19 en aquesta localitat de la Safor. Malgrat tot, el comerç de la ciutat continua fins al final de la campanya de rebaixes.