El cicle «EstiuVers» Gandia acomiada l’estiu amb l’acte poètic de l’Alqueria del Duc programat per a hui divendres a les 19.30 hores, encara que abans hi haurà una visita guiada. La veu poètica de Maria Josep Escrivà dialogarà amb una música tan elevada com és la que interpreta el guitarrista Miquel Perez Perelló. El recital se celebrarà a l’ullal de la perla, un espai ocult i bellíssim de l’alqueria. En cas de pluja es farà en l’interior de l’Aula Natura de la Marjal.