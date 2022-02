ZOO enceta este dissabte, 5 de febrer, a Valls (Tarragona) la seua Gira 2022

"Ni covid, ni covad". És la frase amb la que ZOO dona el tret d'eixida a la seua Gira 2022, "Llepolies", després de fer l'últim assaig general a Gandia este dijous. El grup valencià comença l'any a Valls (Tarragona) este dissabte 5 de febrer i acabarà en Madrid i Barcelona en desembre. Sevilla, Granada, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Murcia o Pamplona són altres de les ciutats que ZOO visitarà en 2022. També estaran a la ciutat de València el 8 de juliol (Festival de Vivers) i a festivals com el Viña Rock, SanSan o Gazpatxo Rock.

Les entrades per a totes les dates estan disponibles en la web de la banda (www.zooposee.com), on també poden aconseguir-se les entrades per als dos concerts amb els que acomiadaran l'any: El Wizink Center de Madrid i el Palau Sant Jordi de Barcelona. De moment, els concerts de Valls i Sevilla ja tenen les entrades exhaurides.

Poques vegades un projecte creat i desenvolupat per complet en llengua no-castellana se situa entre els productes culturals més demandats del país. És el fenomen que està ocorrent amb ZOO, que en tan sols set anys ha aconseguit trencar tots els termòmetres del panorama musical espanyol cantant en valencià.

"Llepolies" és el seu tercer treball discogràfic i el primer publicat sota el seu propi segell discogràfic, ZOO Rècords. L'àlbum, es va convertir en el desé disc més venut a Espanya, segons l'Associació de Productors de Música a Espanya (Promusicae). Dotze cançons que ja sumen més de 17 milions de streams a plataformes digitals i els videoclips de les quals es van posicionar entre els tres vídeos més vistos a Youtube en els seus respectius llançaments.