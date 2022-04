Una comisión de Oliva nombra el primer Fallero Mayor de la Safor

La falla Casa d'Alonso de Oliva acaba de hacer historia. Por primera vez, esta comisión contará con la figura de Fallero Mayor, siendo también, además, el primero en toda la comarca de la Safor. El joven elegido para el cargo es Javier Tur Peiró, de 26 años.

Su elección se produjo el pasado 19 de marzo, de forma casi inesperada, como él mismo ha explicado a Levante-EMV. "Después de que una amiga viniera a convencerme yo, en un principio, fui elegido como presidente", explica. Cuenta que ese día ya había estado toda la jornada nervioso "porque sabía que mi nombre saldría para ser presidente, ya que la gente de la comisión iba todas las fiestas falleras diciéndomelo", señala.

Esa situación se produjo tras la comida del último día de Fallas, como es habitual en la comisión de Casa d'Alonso. Lo que no se imaginaba es que, solo unos minutos después, volvería a coger el micrófono pero esta vez para anunciar un cambio muy importante "ahora ya no soy presidente, soy el Fallero Mayor", dijo, algo que generó un gran aplauso y muchísima ilusión por parte de todos los falleros y todas las falleras de la entidad. "No me esperaba el cariño que recibí", cuenta.

La comisión se muestra "muy contenta" por que el joven "ha cumplido un sueño que no hubiera imaginado"

Dice que asumir ese cargo era algo que él sí que había tenido en mente en alguna ocasión e incluso "se lo había dicho a mi hermana alguna vez, que antes de ser presidente me gustaría ser Fallero Mayor" pero nadie en la falla lo sabía porque "no imaginaba que serían tan abiertos para aceptarlo". Ahora, tras ver la positiva reacción de la comisión, ha borrado esa idea de su cabeza y se muestra "muy ilusionado" con la etapa que acaba de abrir.

Además de su satisfacción por acceder al cargo, Javi se muestra contento también por que es consciente de que ha roto una barrera y ha abierto una puerta a que se normalice el hecho de que un chico también pueda ostentar el máximo cargo representativo de una falla. "Había que abrir los ojos y ver que un chico también puede tener la ilusión de ser Fallero Mayor", indica. Además, "yo vivo muy intensamente las fallas y me gustan mucho, ¿por qué no iba a poder llegar a vivir lo que sí que han vivido mis amigas?, se pregunta el joven.

El joven forma parte de la comisión precisamente desde el mismo día en que nació, el año 1996 y, pese a su juventud, cuenta con una dilatada carrera fallera a sus espaldas. No en vano, en 1997, en su primer año de vida, ya fue mascota de la entidad olivense. En 2008, con 12 años, ostentó el cargo de presidente infantil, mientras que una década más tarde, en 2018, acompañó a su amiga Mireia Ibiza como Reina del Foc.

Ahora, en este ejercicio 2023, le toca a Javi ser el máximo representante de una entidad que se muestra "muy contenta" de "ver lo feliz que está de haber cumplido un sueño que hace años no hubiera imaginado", señala en sus redes sociales.

Aunque en el municipio, y en el resto de la comarca, hace años que está implantada la figura de presidenta en una comisión fallera, nunca hasta ahora se había elegido a un Fallero Mayor, por lo que se trata de un momento histórico para la fiesta, que demuestra, una vez más, que ya no hay barreras para que nadie absolutamente pueda disfrutar de ella del modo que más le guste.