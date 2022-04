La calle Sant Ramón de Gandia hirvió de vida y cultura este fin de semana con la octava edición del Sona Baixet Fest, el gran festival familiar de las comarcas centrales organizado por LaCasaCalba con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia.

Dos días de intensa actividad repartida por los diferentes espacios del Teatro del Raval, además de la misma calle y la nave de la Fundació Espurna. Cerca de 400 personas, entre sábado y domingo, disfrutaron de una jornada completa en familia en la cual se desarrollaron hasta 9 espectáculos diferentes de máxima calidad que mezclaban toda clase de estilos artísticos, como danza, música, teatro, circo o talleres de arte.

El cartel incluía a La Companyia Sonora (La Safor) con el espectáculo de reciclaje 'Res-i-dual'; La Chica Charcos and The Katiuskas Band (Albacete) y su música rockera y un poco gamberra; El corral de Pepeta (Valencia) presentaba canciones populares y de cuna; Títeres la Matallina (Valencia) ofreció un espectáculo con música en directo con su particular versión de 'Merienda de cuentos', de Gloria Fuertes; LaLolaBoreal (País Valencià) llegaba con 'Rodem?', una pieza inclusiva de danza y teatro sobre la realidad de la diversidad funcional; el showman Eddy Eighty y 'The power of 80s', una mezcla de circo con mucho de humor, acrobacias, malabares, verticales y danza a ritmo de la música vuitantera.

La Escuela del Teatro Serrano, bajo la dirección de Ruth Palonés, protagonizó la animación de calle con 'Els monstres del Raval'; Pepa Castillo dirigió sus originales talleres de arte; y, finalmente, el experimentador sonoro y artista visual Dr. Truna proyectó en el almacén del teatro una selección en 16 mm de dibujos animados en formato musicado, con la colaboración del Cineclub Pesic de Pedreguer.