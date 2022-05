El II Campus Musical Vicky Foods destinarà els beneficis a l’ONG Mensajeros de la Paz

El II Campus Musical Vicky Foods es celebrarà a Vilallonga del 25 al 29 de juliol. El projecte està orientat a les persones que estiguen cursant ensenyaments professionals de música o que tinguen la prova d’accés a ensenyaments professionals aprovada, i disposa de cent places distribuïdes en diversos instruments.

Amb el programa es pretén, entre altres coses, fomentar l’activitat artística, treballar la consciència d’equip i buscar l’excel·lència professional i personal de les noves generacions de músics en una setmana en la qual, segons la regidora de Cultura i Joventut de Vilallonga, Lydia Reig, «el poble gaudirà de la joventut per tots els racons i permetrà que els veïns puguen escoltar la música des de sa casa».

Organitzada per Vicky Foods i l’Ajuntament de Vilallonga, la iniciativa compta amb el suport de l’Agrupació Musical del municipi, les empreses Teika i Caixa Popular i té un caràcter solidari, ja que la totalitat de la quota d’inscripció, que val 40 euros per persona, anirà destinada a l’ONG Mensajeros de la Paz, que ajuda a la gent en risc de vulnerabilitat i exclusió social.

Amb esta mesura, recalca el director del Campus Musical, Vicent Mengual, es fomenta «l’esperit solidari» i es posa de manifest la necessitat de crear «un món més equitatiu, ajudant a les persones que més ho necessiten» .

«El coneixement de les nostres tradicions està devaluant-se», comenta Mengual. Recuperar, precisament, una cosa tan característica de la Comunitat Valenciana com la música, és el que va impulsar, fa un any, la creació d’este projecte que compta amb un equip pedagògic de luxe conformat per músics de reconegut prestigi.

La iniciativa, que en paraules de José Vicente Castell, gerent de la Fundació Vicky Foods, començà en temps durs i difícils, espera que la d’enguany siga la segona de moltes edicions perquè «amb la il·lusió i l’esforç de tots els que participen, segur que es consolidarà en el futur».

En finalitzar el programa de cinc dies, que inclou classes i assajos en un ambient distés i a l’aire lliure, els alumnes seleccionats rebran un diploma acreditatiu d’assistència amb un total de vint hores de formació.

Les inscripcions, que finalitzaran el pròxim 19 de juny, ja es poden efectuar fent un formulari a la pàgina web «www.campusmusical.es».