En la línia d’accions de sensibilització ambiental promogudes per la campanya i amb la intenció d’arribar a tots els col·lectius del municipi, es va convocar a l’Associació de Dones de la Font i a l’Associació de Jubilats i Pensionistes per a fer una visita a la Planta de Tractament i Valorització de Residus de Guadassuar. El motiu de la visita va ser conéixer la gestió dels milers de tones de fem que no es reciclen (contenidor gris) i que són els que més afecten l’economia municipal i familiar, així com a la salut ambiental i de totes les persones. Dalt, una imatge de les veïnes i veíns fonters durant la visita.