«El CF Gandia solo necesita un gol porque el segundo lo marcará la afición»

Jesús Naveiro Murgui es historia viva del Club de Fútbol Gandia. A sus 44 años de edad, lleva 18 ligado a la entidad blanquiazul como jugador y técnico. Ejerció de capitán del primer equipo varias temporadas y suyo también fue un gol que valió un ascenso a 3ª división, entre otras consideraciones destacables.

Después de 15 campañas seguidas, (desde la 96-97 hasta la 2009-2010), se retiró con 33 años y hace cuatro recibió la llamada del club del Guillermo Olagüe en las peores circunstancias: el equipo estaba hundido en la 2ª regional. No lo dudó y volvió a su «casa» para ayudar al entonces técnico, «Chesa», y al presidente Jesús Sendra. Con 40 años se calzó de nuevo las botas y guió a sus compañeros a preferente en dos campañas consecutivas. No hay duda de que por sus venas corre sangre blanquiazul.

Naveiro acumula méritos más que suficientes para opinar sobre el actual CF Gandia, la promoción y el vital partido de este domingo, en el que el objetivo es remontar ante la UD Castellonense un 1-0 en contra para alcanzar la final por el ascenso.

Recuerda Naveiro que «cuando llegó el actual entrenador, Adrián Ferrandis, yo estaba en el cuerpo técnico, le di la bienvenida pero le dije que no iba seguir por motivos personales», añadiendo que «tengo buena relación con él, que, por cierto, era el entrenador del Buñol cuando marqué el gol del ascenso a tercera».

La experiencia de Naveiro en la situación actual del CF Gandia le permite asegurar que «una promoción son nervios, tensión y decisiones que pueden condicionar un partido e incluso una eliminatoria».

«Me gustaría», apunta el excapitán, que «esa tensión no se volviera en contra. Es una semana y un partido para mantener la calma. Los jugadores no deben hacer más de lo que saben, de lo que han hecho durante toda la temporada, que no se pasen de revoluciones. Pienso que el CF Gandia es superior, pero hay que demostrarlo en el campo».

El factor campo, destaca Naveiro, «lo tenemos que aprovechar, aunque el primer gol llegue tarde. Necesitamos solo un gol porque el segundo te lo marca la afición. Además, hay que evitar un gol en contra, sobre todo al principio. He visto al ambiente que se ha generado en la ciudad y me parece espectacular».

«Por mi parte», concluye el actual técnico de uno de los equipos cadetes del CFG, «iré al campo a animar y reviviré a mi manera mi época de jugador».