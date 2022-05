El personal sanitario dice «Basta ya» a las agresiones en el Centro de Beniopa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se manifestó ayer a las puertas del Centro de Salud de Beniopa, en Gandia, junto a su personal sanitario, en contra de la violencia ejercida el pasado jueves hacia dos auxiliares administrativas de ese lugar. «Tenemos que cuidar al que nos cuida» defiende José Lull, médico de atención primaria de Beniopa y delegado sindical del CSIF.

A la pregunta de si hay un perfil agresor que pueda explicar este tipo de situaciones, Lull responde, sin embargo, que el problema no tiene tanto que ver con razones socioculturales sino con el ambiente de crispación que se respira en todo el país desde que llegó la pandemia.

«La población es cada vez más envejecida, necesita más recursos y se han de cubrir, no tenemos otra opción», comenta el médico. Precisamente la falta de personal es lo que demanda la asociación, que asegura que los trabajadores de un centro de salud «no atienden más rápido porque no quieran», sino, tal y como explica el delegado de CSIF, «porque no hay suficientes medios».

La violencia se da cuando el paciente pierde los nervios porque, piensa, no le dan la dedicación que merece. «Todos el mundo cree que lo que tiene requiere atención inmediata», afirma José Lull. Sin embargo, la realidad es que en un centro de salud es muy complicado llegar a todo el mundo tan rápido y, por eso, pueden darse conflictos entre quienes demandan el cuidado y quienes deben dárselo.

Las agresiones físicas que tuvieron lugar la semana pasada no han sido casos aislados puesto que, solo durante el mes de mayo, el Centro de Salud de Beniopa ha sido testigo de otras dos. El personal sanitario, dice el delegado sindical, «tiene una sensación muy dura, piensa que al final le harán daño de verdad».

«Necesitamos que la administración traslade a la población todo el trabajo que lleva a cabo el sector para mejorar la atención sanitaria de las personas», comenta Lull, que defiende firmemente que, si así se hiciera, «la población entendería muy bien cómo funcionan las cosas».

A pesar de que el problema se repite, siempre resulta injustificable el uso de la violencia, explica el médico. «Está claro que cuando uno va a un centro de salud es porque necesita ayuda», comenta, pero eso no significa que «las personas que están ahí, dando la cara, deban pagar nada».

Harto no solo de las agresiones físicas, sino también de las verbales, bastante frecuentes en el ámbito médico, el personal pide acabar con esta situación, que se ha visto agravada por la tensión de la crisis sanitaria del coronavirus.