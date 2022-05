Adrián Ferrandis estaba radiante de felicidad después de que el CF Gandia se clasificara para la final por el ascenso a Tercera RFEF tras superar a la UD Castellonense por un global de 4-1 en la eliminatoria de semifinales. El técnico se enfrentará a su exequipo, el CD Buñol, en el decisivo partido por subir de categoría.

Ferrandis confiesa que antes del encuentro ante los de Castelló (la Ribera) felicitó a sus jugadores por llenar el estadio y propiciar el gran ambiente que había. "Eso lo han conseguido ellos, esa conexión con la ciudad que era lo que el fútbol en Gandia necesitaba. Les dije que solo necesitaban marcar un gol porque los otros los iba a meter la afición.

En torno al partido y al rival, Ferrandis considera que "hemos conseguido remontar una eliminatoria que estaba muy complicada ante un muy buen equipo. Después de ganarles por 4 a 0 parece que no hubiera rival y había un rival muy fuerte. Lo que pasa que nosotros hemos sido mucho mejores. Ojalá esto sea un punto de inflexión. Tras perder en el partido de ida comenté que el fútbol sería justo con el CF Gandia y lo ha sido".

Al preguntarle sobre la final, Adrián Ferrandis apunta que "tenemos que llegar con las ideas muy claras, con la cabeza fría y con el corazón muy caliente como les digo a mis jugadores. Una final es una final, yo ya estoy acostumbrado a jugarlas y esta final no la quiero jugar, la quiero ganar".

Sobre el hecho de que sea ante su exequipo, el CD Buñol, el actual entrenador del CF Gandia destaca "será un partido muy especial porque estoy en una final con el CF Gandia, que me lo ha dado todo durante una temporada y con una afición increíble. Ahora represento al equipo de una ciudad muy especial.

Ferrandis también se refirió a la expulsión de Óscar Bertó en el minuto 90 de partido: "la verdad es que no es una expulsión para hoy, es una expulsión para la final, que a nosotros nos hace mucho daño porque yo lo he dicho muchas veces, Berto y 10 más. Jugaremos sin Berto, pero lo haremos con 11 guerreros que hoy no sé aún quienes serán pero seguro que saldrán a ganar sin ninguna duda".

"Hay que poner la guinda a esta magnífica temporada", espeta Ferrandis, porque nadar y nadar para morir en la orilla, no me gusta. Quiero llegar a buen puerto, quiero ascender con el club y ser muy feliz el próximo sábado".