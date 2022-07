La empresaria, que fue presidenta de la Associació de Comerciants d'Oliva, Rosa Llopis, y el funcionario del Gabinete de Alcaldía y festero, José Luís Llorca, serán los encargados de hacer el primer Pregón dialogado de las Fiestas de Moros y Cristianos de Oliva. Ser el jueves 21 de julio. Las fiestas volverán a las calles de la ciudad la tercera semana de julio después de dos años de restricciones por la pandemia de la Covid-19.

El pregón se llevará a cabo desde el balcón del Ayuntamiento.

Llopis es una empresaria local, que ha sido dedicada toda su vida a la moda. Además, durante 12 años fue la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Oliva (ACCO) y vicepresidenta de la Federación de Empresarios de la Safor (FAES). Siempre ha estado con la fiesta, colaborando con sorteos y concursos y ha sido jurado del concurso de pucheros del Mig Any.

José Luís Llorca, funcionario municipal responsable del protocolo del Ayuntamiento, ha ejercido siempre sus funciones en el Gabinete de la Alcaldía. Ha sido festero, siempre del bando moro. El año 1996 fue embajador de la Filà Marrakech y estos últimos años ha sido componente de la Filà Almoràvits. Además, de 2017 a 2019 fue miembro de la Federación de Moros y Cristianos de Oliva, como responsable de protocolo. José Luís es, sobre todo, un entusiasta de la fiesta y un gran innovador, con una alta dosis de valentía.

La Federació de Moros y Cristianos y el Ayuntamiento de Oliva han anunciado, además, que Imma Mateu ha sido elegida como Directora de Bandas para la interpretación del himno festero “Oliva 1990”, una pieza del maestro Miguel Villar.

Directora de orquesta titulada por la Associated board of the Royal School of Music de Londres, titulada superior en flauta travesera y título elemental de canto, ambos por el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València. Ha ampliado estudios con los maestros José Lopez Cobos, Jan Cober, Jose Miguel Rodilla, Georges Pehlivanian, Diego Ramon i Lluch, Jose Rafael Pascual-Vilaplana, y actualmente continúa estudios de perfeccionamiento en la dirección de orquesta y banda con Rafael Sanz-Espert, y también un máster con los profesores Pascual Osa y Roberto Montenegro.