Dia de puesta de largo y día de partido el sábado en el Guillermo Olagüe. El CF Gandia unió la presentación de su primer equipo con la disputa del trofeo veraniego que lleva el nombre de la ciudad.

En cuanto al acto protocolario, destacar la presencia de bastante público en las gradas del estadio así como la del alcalde y varios concejales del gobierno local junto a los miembros de la junta directiva de la entidad, cuerpo técnico y futbolistas. En la foto oficial aparecen todos.

En lo estricamente deportivo, el CF Gandia cayó por 0-1 ante un rival de su categoría como el Villarreal CF C. El cuadro local compitió bien en un gran partido. Los de Adrián Ferrandis ofrecieron una buena imagen ante el @villarrealcf C pero no pudieron sobreponerse al tempranero gol del visitante Richard . El club ultima los últimos encuentros de pretemporada para empezar con ganas e ilusión el campeonato de liga.el día 11 de septiembre en el campo del Rayo Ibense.