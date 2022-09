«El alquiler en Gandia está difícil, hay mucha demanda y poca oferta»

El pasado martes el portal inmobiliario Fotocasa publicaba su índice de julio sobre el precio del alquiler de la vivienda. Según este estudio en toda España la renta subió un 7,4% en comparación con julio de 2021, hasta situarse en un precio medio de 11,21 euros por metro cuadrado. Pero lo más sorprendente es que destacaba a Gandia como la ciudad de toda España en la que más había subido el alquiler en un año, con un incremento del 53,2%.

Se trata de un indicador, otro más, que viene a confirmar no sólo el precio desbocado, sino la dificultad para encontrar un piso de alquiler en Gandia. Para analizar el mercado inmobiliario Levante-EMV entrevista a Javier Rocher, director de MLS Gandia, la plataforma que reúne a la mayoría de las agencias de la Safor.

¿Qué valoración le merece el índice de Fotocasa según el cual Gandia fue la ciudad de España donde más se incrementó el alquiler en el último año?

Bueno, hay que matizar, la estadística se dispara porque supongo que Fotocasa mete el alquiler turístico de la playa, que no tiene nada que ver con el de todo el año en la ciudad. Este último ha subido, pero no un 53%, yo diría que en torno a un 15%. Hoy por menos de 450 euros al mes es muy difícil encontrar un piso con una calidad media en Gandia.

En cualquier caso, Gandia es una zona tensionada en este aspecto. ¿A qué factores obedece?

Sobre todo a la falta de obra nueva. En Gandia, excepto alguna promoción simbólica en la playa, no se construye nada desde hace 14 años. Hoy un constructor perdería dinero, los costes son superiores al precio de venta. Por eso hay mucha demanda y poca oferta. Además, Gandia es una ciudad de servicios, viene mucha gente a trabajar que necesita alojamiento. Y que en la playa no se alquile para todo el año también supone un problema en esa falta de oferta. Por otra parte, ya no hay tanta mentalidad de compra como hace 20 años, entre otras cosas porque se han encarecido las hipotecas y no todo el mundo tiene ahorros para la entrada del piso, pero también porque hay más movilidad geográfica y laboral, y ahora gusta más el alquiler, sobre todo entre la gente joven.

¿Debería reformarse algún aspecto de la legislación para dar más garantías al propietario?

Sí, sin duda. Hoy tiene más derechos el moroso que el propietario. Hay profesionales del impago. Por eso las agencias debemos seleccionar bien en a los inquilinos, y ofrecer una seguridad económica a los propietarios, que al fin y al cabo son nuestros clientes. Yo creo que a partir del primer mes de impago ya debería iniciarse un proceso judicial. Lo ideal es que el precio del alquiler no supere el 30% de tus ingresos mensuales.

¿Cuáles son los barrios más caros y los más baratos?

En alquiler hay precios altos en el Mirador del Serpis, pero son pisos que se alquilan enseguida; y en el tramo central del paseo de les Germanies, hasta el Teatre Serrano. Precios medios en Roís de Corella y los más económicos en Abat Sola y los grupos de viviendas sociales de los años 60. En venta, sin contar la playa, las zonas más caras son Germanies y las urbanizaciones que hay entre Gandia y el Grau, por la tipología de chalés y adosados; y la más barata de nuevo Abat Sola.

¿Y cuál sería la solución?

Por una parte, más apoyo público a la construcción. No hablo tanto de construir VPO, sino que las administraciones ayuden a las nuevas promociones, a condición de que, por ejemplo, obliguen a destinar un porcentaje para alquiler, a precios de mercado. Y también que la administración sea avalista en caso de impagos, para dar seguridad al propietario, promover una especie de seguro público.

¿Cómo está afectando la inflación, el encarecimiento de las hipotecas y la incertidumbre económica al mercado inmobiliario en Gandia?

Pues, sinceramente, de momento no se está notando. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero en agosto se hicieron muchísimas operaciones. El precio de la vivienda en Gandia, excluyendo la playa, se mantiene bastante estable desde hace 10 años.

¿Cómo está la asociación MLS Gandia tras la pandemia? ¿Continúan trabajando en exclusiva compartida?

Sí, sí, tenemos activa la página «web» donde cualquiera puede buscar la oferta de vivienda disponible. La colaboración funciona muy bien, en mi agencia por ejemplo este año nos ha entrado un 20% de operaciones por esta vía. Además, estamos en la autonómica Asicval. Y creo que este es el futuro de las agencias locales para hacer frente a las grandes plataformas de internet.