La coyuntura económica ya se lleva por delante casi 230 empresas en la Safor

La pandemia de la covid-19 a principios del año 2020 supuso un duro golpe para la gran mayoría de las empresas. Una gran cantidad de ellas se vio obligada a cerrar directamente por las medidas anticontagio que puso en macha el Gobierno y otras tantas vieron mermada su actividad. Fueron meses duros pero durante la desescalada quedó claro que la ciudadanía estaba dispuesta a seguir consumiendo como antes del encierro y los negocios no tardaron en alcanzar niveles previos a la crisis sanitaria. Cuando ya se daban los últimos coletazos de aquella coyuntura, se unieron dos factores que han puesto de nuevo en jaque el sistema económico mundial: la guerra de Ucrania y la inflación desbocada.

Las personas expertas ya llevaban tiempo alertando de que el de este año sería un otoño complicado. Es pronto para dar la razón a esas previsiones pero, sin embargo, hay datos que para nada invitan al optimismo. El portal estadístico de la Generalitat acaba de dar a conocer el número de empresas registradas en la seguridad social y la Safor no sale muy bien parada.

Según esas cifras, durante el tercer trimestre del año (de julio a septiembre) la comarca registró un total de 228 empresas menos que entre marzo y junio. Se trata del descenso más importante desde la pandemia, cuando, entre el primer y el segundo trimestre cerraron un total de 278 mercantiles.

En concreto, a finales del pasado mes de septiembre había registradas un total de 4.942 empresas en toda la comarca de la Safor, cuando durante la primera parte del año finalizó con 5.170, lo que se traduce en una pérdida del 4,4% de las sociedades registradas en la Seguridad Social. Es cierto que la tendencia aún no es negativa, en tanto que esa misma cifra supone un 1,1% más a la que se registraba hace justo un año, en el tercer trimestre de 2021, cuando había 4.886, pero no hay que perder si la tendencia se consolida en los próximos trimestres, ya que tradicionalmente el tercer trimestre es el que registra un mayor cierre de empresas, coincidiendo con el final del verano.

Sin duda esta situación supone un frenazo importante en la recuperación económica de la comarca de la Safor y especialmente en lo que a creación de empresas y, por tanto, de trabajo se refiere. No en vano, el trimestre anterior (5.170 empresas) se había registrado el mayor número de mercantiles con actividad desde que acabó la pandemia, recuperándose e incluso superando la cifra que había antes de que estallara la crisis sanitaria (en el tercer trimestre de 2019 había 5.019).

El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), Juan Pablo Tur, no tiene duda de que esta situación está "directamente relacionada con la situación económica actual" y lanza una advertencia: "aún cerrarán más", por lo que augura unos próximos meses complicados.

El máximo representante de la patronal apunta que "las empresas tiene más costes y menos margen" y considera que "es una barbaridad" que en un trimestre hayan cerrado 228 empresas, "de las cuales muchas son comercios", apuntaba.

Detrás de esta situación se encuentra la inflación, con el precio de los suministros y los proveedores y también la escalada en el coste de la electricidad, que ahoga a muchas empresas. "El hecho de que en este trimestre haya casi 230 empresas menos no solo tiene que ver con el hecho de que cierren negocios, sino también alerta de que no están abriéndose".

Aunque también algunas industrias se han visto atrapadas en esta situación el más castigado está siendo el sector servicios, que es el que depende más directamente del consumo. "Si a un comercio le subes la electricidad al triple no puede soportarlo", indica Tur.

El empresario recuerda que esta situación "ya la habíamos previsto desde FAES y nos llamaban catastrofistas", ahora, "a los hechos me remito", indicaba.

Juan Pablo Tur remarca, en todo caso, que esta situación no es nueva de este año "y se viene advirtiendo desde antes, cuando ya se vislumbraba una inflación del 7%" y en ese sentido dejaba claro que "esto no tiene que ver con la guerra de Ucrania" y apunta también a la fin de la moratoria de los préstamos que el ICO ofreció a las empresas durante la pandemia y que muchas no pueden ahora devolver.