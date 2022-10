Dilluns passat arribava a Oliva una expedició d’alumnes de Noruega en el marc d’un programa d’intercanvi i d’immersió lingüística i cultural entre els dos pobles. Els vincles entre Oliva i el país noruec venen de lluny. En l’acte de benvinguda a l’IES Gregori Maians estigueren presents les autoritats municipals encapçalades per l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Ana Morell i el regidor de Cultura i Biblioteques, Julio Llorca junt a l’equip directiu del centre, amb el seu director, Joan Escrivà i els responsables del programa d’internacionalització del centre.

Durant tota la setmana estan programades una sèrie d’activitats per la ciutat i l’entorn d’Oliva com ara una excursió amb bicicleta, picnic i bany a la Marjal de Pego-Oliva, una visita guiada al centre històric de València i recorregut per la Ciutat de les Arts i les Ciències o una visita teatralitzada al centre històric d’Oliva.

En l’acte de benvinguda, l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, va expressar la seva satisfacció per poder rebre a aquests i aquestes joves perquè «aquesta experiència és una oportunitat tant per l’alumnat de Noruega com per al de l’IES Gregori Maians per fer un veritable intercanvi i immersió lingüística, cultural i educativa a més de ser una experiència única acadèmica i personal»

Per la seua banda, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Ana Morell, va agraïr a l’IES Gregori Maians, a tot l’equip docent i a les famílies dels estudiants que els acullen i també, donar-los l’enhorabona una vegada més per l’èxit d’aquest programa d’experiències en immersió lingüística.

Durant l’acte de benvinguda es va recordar als alumnes i professors noruecs la relació d’Oliva amb aquell país arran de l’hospital noruec que, durant la guerra, va funcionar en esta ciutat.