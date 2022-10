Art al carrer amb Ulls de Mussol

Continuant amb la tradició del grup de pintors, Ulls de Mussol ha organitzat una nova eixida per a pintar a l’aire lliure, al natural. En aquesta ocasió, es farà en un enclau inmillorable com és el Passeig de les Germanies de Gandia. Un dia ple de festa de l’art en la que els ciutadans podran gaudir de la pintura en directe. L’activitat està programada este diumenge, 30 d’octubre, de 09.30 a 14.30 hores front la Casa de la Marquesa. Ulls De Mussol de Gandia és una de les associacions artístiques més emblemàtiques de la ciutat que va estar constituïda per l’any 1972.

Concert al Palau Ducal

Este dilluns, 31 d’octubre, a les 20 hores en el Palau Ducal de Gandia i dins de la programació de Territori Borgia i fruit de l’agermanament amb la ciutat italiana de Fano, tindrà lloc un concert extraordinari on participaran l’Accademia Corale Vittore Veneziani i l’Orfeó Borja de Gandia. L’Accademia Corale Vittore Veneziani és una coral creada l’any 1955 i que compta amb una llarga trajectòria.

Viu Marxuquera

«Viu Marxuquera» continua amb la seua programació. Demà diumenge el Hall del Centre Social i la plaça de l’Ermita seran els escenaris de dos activitats. A les 11 hores en la plaça de l’Ermita, els més menuts podran participar en un taller en el qual crearan amb materials naturals criatures fantàstiques. D’altra banda, el ja duet habitual «No som de Seattle» actuarà a les 12 hores en el Hall del Centre Social. Aquest grup saforenc fa un repàs de temes emblemàtics i està conformat per aula Bernabé Sala en veu i acompanyament de guitarra, i Fernando Navarro Carmona amb la guitarra principal i veu. Amb aquesta programació, Marxuquera amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia continua celebrant activitats en el barri sota la iniciativa d’oci i cultura «Viu Marxuquera».

Potries

Música de Cambra

El III Cicle de Música de Cambra de Potries continua hui dissabte amb l’actuació de «Quartet de Clarinetistes Vert». Serà a les 19 hores a la Casa de Cultura amb entrada gratuïta. Les interpretacions musicals de «Quartet de Clarinetistes Vert» estan influenciades per la música clàssica, contemporània, el jazz i la música popular. Els seus músics tenen com a objectiu promoure la creació d’obres originals per a quartet de clarinet. Quartet Vert es va crear a l’any 2000 a València i presenten al municipi de Potries el seu últim treball «20 Aniversario», en el que recopilen les composicions que integren els seus sis discos publicats. El seu nom és un homenatge al compositor Juan Vert Carbonell, conegut per obres tan populars com «La leyenda del beso».

Ròtova

Solidaritat

La junta local de Ròtova de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ròtova, va celebrar el dinar benèfic anual. L’acte va ser un èxit, va comptar amb 129 comensals (del municipi i de fora) i va recaptar 1.689 euros que es destinaran a benefici de l’AECC. Els diners recaptats han estat el resultat tant del dinar com de la rifa realitzada en el mateix acte i diversos donatius. Cal destacar la col·laboració de particulars, que van realitzar donatius sense acudir a la cita, i de comerços (tant locals com externs) i gent anònima, que també hi van participar gratuïtament amb obsequis per a la rifa. Des de l’AECC com des de la seua filial rotovina, així com des de l’Ajuntament, volen donar les gràcies a totes les persones, entitats i comerços que van assistir o participar en l’esdeveniment.