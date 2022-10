El planeta viu una situació de crisi climàtica, on els gasos d’efecte hivernacle cada vegada són més nocius per la nostra atmosfera i per a la salut pública. A banda, la quantitat de residus sòlids que acaben al medi estan produint problemes de contaminació aquàtica i terrestre amb el cost econòmic que es genera a l’hora d’eliminar-los. A més a més, el preu de l’energia hui dia es troba a preus desorbitats i les fonts de generació d’energia en major part són fonts no renovables. Per no parlar del malbaratament alimentari que tenim al servei HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) i a les nostres llars o la quantitat d’aigua que desaprofitem.

Per totes aquestes raons, és necessari actuar quan abans siga possible. És per això que es fa necessari que des del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, s’impulsen campanyes de sensibilització a la ciutadania al voltant de les problemàtiques citades. Al mes de juliol es va iniciar el servei i després de realitzar una presa de contacte amb tots els municipis de la comarca es va conèixer la seua situació, fent especial èmfasi en el medi ambient. Durant el mes d’agost els tècnics educadors ambientals visitaren les platges dels municipis costaners per informar sobre la situació de l’ecosistema dunar i marí, així com els problemes ocasionats pels plàstics en aquests espais. Tot seguit, iniciat el curs escolar, s’estan duent a terme visites als col·legis d’educació primària per a sensibilitzar l’alumnat de tots els temes tractats prèviament. També hi ha programades activitats informatives sobre la separació de residus, posant en valor la incorporació del cinqué contenidor o contenidor marró (fracció orgànica dels residus). Tot açò per tal de complir amb els objectius marcats en la normativa/legislació vigent, el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i la llei 7/2022 de residus i sols contaminats, que va entrar en vigor el passat mes d’abril.