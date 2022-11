Que suba el precio del alquiler en la ciudad de Gandia ha empezado a ser ya algo más que habitual. Ya no se recuerda cuándo fue la última vez que se registró una bajada importante y, lo que es peor, no se vislumbra el momento en el que los pisos y casas vuelvan a estar a niveles que permitan a una familia o persona no tener que sufrir agobios por el pago de las mensualidades.

Según el último informe del portal Fotocasa, que resulta relevante por su regularidad, la ciudad ha registrado un nuevo incremento respecto al mes de octubre del año pasado. En concreto, el informe periódico que ofrece esta página web lo cifra en algo más de un 22% en un año. Con este porcentaje Gandia se sitúa, de nuevo, entre las ciudades de España donde más sube el alquiler. En esa situación, el portal apunta que en la capital de la Safor en estos momentos el precio medio de una vivienda está en 9 euros el metro cuadrado. Eso significa que los precios mensuales medios que paga una persona que está en alquiler en la ciudad se sitúa entre los 500 y los 1.053 euros, dependiendo de la superficie y características la vivienda. Para inmuebles de más de 100 metros cuadrados disponibles en el portal la cifra se sitúa por encima de los 700 euros al mes. La situación varía poco si se toma como referencia otras páginas web de alquiler y compraventa de viviendas. En el caso de Idealista aunque el precio medio por metro cuadrado es bastante inferior, situándose en los 7 euros, también presenta una coyuntura en la que la ciudad de Gandia tiene en estos momentos sus precios más altos de la historia, por encima incluso del nivel que presentaba durante la burbuja inmobiliaria, antes de que estallara la crisis del ladrillo. La actual escalada no es nueva y arrancó en 2019. A principios de ese año el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se situaba en los 5,9 euros. Con sus oscilaciones llegó a enero de este 2022 situándose en la misma cifra. Ahora, diez meses después, el precio se ha disparado en el que es, probablemente, el incremento anual más abultado de la última década. Algunas páginas ofrecen un poco más de detalle de la situación de precios del alquiler en Gandia y se aprecia que, por ejemplo, la playa y el Grau son las zonas donde más se paga por el alquiler con 8,4 y 7 euros el metro cuadrado, respectivamente, mientras que en el caso del centro de la ciudad lo sitúa en torno a los 6. Desde principios de año el precio de alquiler en Gandia ha crecido más de un 20%, cifras prácticamente idénticas a las que ofrecen tanto el portal Fofocasa como Idealista. Los dos coinciden también en la situación que presenta la ciudad en cuanto a la compraventa, donde no se registra una subida tan elevada, sino más bien al contrario. En la venta se mantiene en un nivel más o menos estable desde hace varios años. En concreto, a la hora de adquirir una vivienda en la capital de la Safor se está pagando entre 1.059 y 1.073 euros el metro cuadrado de media. Los alquileres sociales como solución Mientras muchas familias no pueden hacer frente al alquiler, con los precios disparados que generan auténticas penurias para subsistir, en la comarca de la Safor existe un extenso parque de pisos y casas que están vacíos. Como hace unos días publicaba este periódico, el CDR La Safor ha analizado el número de viviendas que tiene en su poder la Sareb, el llamado «banco malo», una entidad público-privada que absorbió todos los inmuebles procedentes de impagos que tuvieron que ir asumiendo los bancos durante los peores años de la crisis, en los que los desahucios se contaban por varios al día. En concreto, esta entidad dispone en los pueblos de la comarca de un total de 415 inmuebles. Se trata, en su totalidad, de pisos que están vacíos y que desde distintas entidades, entre ellas el CDR o la PAH, llevan tiempo pidiendo que se destinen a alquiler social para que se beneficien aquellas familias con pocos recursos. No son pocas las que no encuentran otra fórmula para disponer de una vivienda digna. Para los colectivos sociales que denuncian las dificultades de acceso a vivienda, con los precios disparados como están en estos momentos resulta cada vez menos comprensible que existan tantísimas viviendas cerradas, en algunos casos incluso tapiadas para evitar las ocupaciones. De entre las cifras más elevadas de concentración de viviendas se encuentran las tres ciudades de la comarca: Gandia con 113 viviendas, Oliva con 71 y Tavernes de la Valldigna con 28. Los únicos municipios donde se ha destinado vivienda pública a alquiler social son Gandia, con 25 viviendas en esta situación, y la Font d’en Carròs, donde hay 30 adquiridas por la Generalitat.