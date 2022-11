De militante de base a candidato a la alcaldía. ¿Cuándo tomó esa decisión?

Tengo una relación fluida, constante y de confianza con el presidente provincial y autonómico del Partido Popular. Me trasladaron la oportunidad de ser candidato pocos días antes de que fuera anunciado oficialmente.

¿Por qué motivo se lanza a esa carrera?

Además de con Vicente Mompó y Carlos Mazón, también tengo una gran relación con los concejales, militantes y simpatizantes del PP de Gandia, pero fueron sobre todo los ánimos y el apoyo de mucha gente, que me veía como una persona idónea para encabezar la candidatura la que me animó a dar el paso, además del apoyo de mi familia y mi amor por Gandia y su gente. Considero que no hay mayor orgullo y satisfacción que trabajar para tu ciudad.

¿No es verdad que hubiese sido mejor anunciarlo en el congreso del PP local de enero?

Hay que recordar que una cosa es ser el presidente del partido y otra distinta es ser el candidato, encabezar la lista y optar a la alcaldía. A veces coincide y otras no. Yo fui el primero que estuve en la presentación de la candidatura de Víctor Soler y le avalé para que fuera el presidente del partido y, posteriormente, asistí al congreso para apoyar a todo el equipo. Pero ahora las miradas y esfuerzos están en que, en la próxima legislatura, haya un gobierno del Partido Popular, encabezado por mí como alcalde, para poder trabajar por una Gandia mejor, para construir una ciudad más moderna y de futuro, porque Gandia necesita un cambio sustancial para salir del letargo, conformismo y apatía en la que está instalada.

¿Quiere a Víctor Soler en su lista electoral? ¿Hará tándem con él?

Eso se verá a su debido tiempo.

¿Cuándo conoceremos la lista? Y no me diga que no ha pensado todavía en eso.

La cuestión de la lista electoral es lo último de lo último. Como decía Julio César, «cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente» y todavía queda mucho.

Desde que es candidato, ¿cómo valora la colaboración con los concejales del Grupo Municipal del Ayuntamiento?

El cierre de filas ha sido total y absoluto. Somos un equipo totalmente unido, sin fisuras. Trabajamos con un proyecto que no pierde de vista el objetivo, que no es otro que el de obtener la confianza de la mayoría de los ciudadanos y así trabajar por nuestra querida Gandia.

Dijo el sábado que bajaría los impuestos «hasta donde pueda». Pero Gandia está sometida a un plan de ajuste y, de hecho, el Gobierno actual acaba de anunciar una bajada. ¿Cree que es insuficiente?

Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. La rebaja que anunciaron hace unas semanas es insuficiente y además llega tarde, ya que no repercutirá en los gandienses hasta el recibo del IBI que paguen dentro de un año. Gandia tiene los impuestos más altos de entre las grandes ciudades y, a pesar de ello, la deuda de nuestro ayuntamiento apenas ha bajado en estos últimos años. Y lo peor de todo es que esta elevada carga impositiva no la vemos repercutida en una mejora de los servicios que disponemos en Gandia.

¿Por qué piensa que Gandia está aislada e incomunicada?

Por desgracia no sólo lo pienso yo sino muchos ciudadanos. Gandia se ha quedado descolgada de las rutas de transporte y de los nodos logísticos. Tenemos un déficit de comunicaciones evidente y eso hace que seamos menos competitivos. Necesitamos mejorar nuestras conexiones y para ello tenemos que tener un espíritu muy reivindicativo ante el Gobierno de España y de la Generalitat.

Si le pregunto por la gestión del alcalde José Manuel Prieto seguro que me dirá que es un desastre…

La gestión es claramente mejorable. El problema del gobierno de izquierdas de la ciudad no es ya lo que hace, sino lo que no hace. Gandia está parada, pasiva, apenas nada cambia, vivimos entre la autocomplacencia y la monotonía, encerrados en nosotros mismos y estamos languideciendo. Por ello, voy a luchar por conseguir una ciudad ambiciosa, bien gestionada, atractiva para invertir y acogedora para vivir.

El PP gobernó solo 4 años esta ciudad, con la mayoría absoluta de Arturo Torró. ¿Cómo valora aquel periodo?

La realidad es que en Gandia ha gobernado el PSOE 36 años y el PP sólo 4 años y esto repercute en la ciudad de forma negativa porque se han producido disfunciones, vicios, se ha tejido una red clientelar de intereses, todo ello lleva a intentar tutelar todos los rincones de la ciudad y conlleva la politización de todos los ámbitos. Quiero que cambien muchas cosas, dinamizar y reactivar la ciudad. De los 4 años del PP en el gobierno local, estando yo como conseller, logramos reanudar las obras y acabar el hospital comarcal e impulsamos el Plan Confianza con obras tan emblemáticas como el Moll dels Borja y el colegio Cervantes, siendo todo este esfuerzo inversor muy provechoso para Gandia.

Dígame, si es alcalde, qué es lo primero que haría? ¿Qué actuación del actual gobierno derogaría o suprimiría?

Lo primero que haré será una auditoría para detectar el gasto superfluo y político y así poder eliminarlo. No puede ser que teniendo los impuestos más altos de entre las grandes ciudades, el gobierno actual haya incrementado el gasto público, en particular el de Personal, apenas haya reducido la deuda durante esta legislatura o que no se hayan mejorado los servicios públicos. Hay una falta de mantenimiento en muchas partes de la ciudad. Y sin duda la otra cuestión que realizaré inicialmente como alcalde Gandia será ir al Ministerio de Hacienda para que se produzca una revisión del plan de ajuste que nos permita generar las inversiones que requiere la ciudad. También iré al Ministerio de Transportes para reclamar que se pongan en marcha las infraestructuras que Gandia necesita urgentemente, así como al de industria, innovación y al resto de ministerios, para que apuesten por esta ciudad.

En los mentideros políticos se habla de usted para la diputación de Valencia. ¿Lo aceptaría?

Ni se me pasa por la cabeza, estoy centrado en Gandia, el llamado a serlo es el presidente provincial del partido.

A los políticos del PP se les pregunta si gobernarían con Vox. ¿Lo haría usted si necesita sus votos en Gandia?

Aspiro a conseguir la mayoría absoluta y a aglutinar el voto en torno a mi candidatura para ser alcalde. Para ello estamos trabajando para presentar un proyecto que sea atractivo, transversal y horizontal, en el que la mayoría social se sienta reflejada e identificada. Apelo al voto útil, porque solo hay dos posibilidades: que haya un gobierno de partidos de izquierdas que llegue a los 40 años de gobierno en nuestra ciudad o uno del Partido Popular liderado por mí.

¿Usted es de los que rechazan de plano pactos con Compromís o de los que llegaría a acuerdos con los nacionalistas?

Por encima de la política está Gandia, es mi prioridad y a la que debo todos mis esfuerzos. Mi proyecto es Gandia. Concibo la política de una forma moderada pero firme en la defensa de las convicciones e ideas. Coincido con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en que la política consiste en la negociación permanente, el pacto frecuente y el consenso en lo fundamental, todo ello con respeto y educación. Esa es mi concepción de la política y la que defiendo. Voy a gobernar basándome en el diálogo con todos los grupos políticos y buscando acuerdos en lo que sea bueno y beneficioso para la ciudad.

¿Es usted de Ayuso o de Feijóo?

Ser soy de los dos, me parecen dos políticos excepcionales, dos buenos ejemplos, cada uno con su estilo. Me siento muy identificado con ellos.