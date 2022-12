La ciutat d’Oliva ha celebrat esta setmana la I Marató Intercentres amb uns 800 participants. Tots els centres educatius s’han sumat a esta iniciativa que va néixer arrel de la celebració del Marató de València que es celebra des de fa uns anys en la primera setmana del darrer mes de l’any.

L’experiència de centres com el CEIP Verge dels Desemparats i el CEIP La Carrasca que l’any passat ja van adaptar la popular prova de la capital del Túria per a celebrar la seva primera marató escolar amb un rotund èxit de participació, també ha servit per a que tots els centres es sumaren a l’activitat. Enguany, la proposta ha ixit de tots els professors i professores d’Educació Física per a fer extensiva l’activitat a tot l’alumnat d’Infantil i Primària dels centres educatius, així com a alguns i algunes alumnes de Secundària i cicles formatius dels IES Gabriel Ciscar i Gregori Maians.

En tots els centres es va preparar avituallament amb fruita i aigua per a rebre a l’alumnat dels altres col·legis o instituts, així com activitats per a l’alumnat que no no van poder ixir a córrer o a caminar per la ciutat com cursets de primers auxilis o preparar la benvinguda amb arcs de globus i animació amb música i balls.

Tot plegat, la jornada va estar una experiència enriquidora, segons manifesta la regidora d’Educació i vicealcaldessa d’Oliva, Ana Morell: «S’ha treballat, d’una magnífica manera, incentivar l’esport, l’acollida, la solidaritat, l’empatia, els hàbits saludables, el respecte, la unió de l’alumnat front al que vinga, perquè serem més forts i fortes. Vull donar la més sincera enhorabona per la iniciativa al professorat de tots el centres educatius per aquesta proposta».

Des de la regidoria d’Educació, comenta Morell, «ens tindran sempre al seu costat per a sumar. Gràcies per haver treballat conjuntament i per fer-ho possible. Oliva és més forta quan treballa per un bé comú superior i tant la Salut com l’Educació són pilars fonamentals que defensarem sempre des de l’Ajuntament».