En el dia que es compleixen 75 anys de la mort de Gandhi i en l’anyada del 60è aniversari de la «Marxa sobre Washington pel treball i la llibertat», una concentració multitudinària que va representar un punt d’inflexió en la història dels drets civils als Estats Units, un munt d’escoles, instituts, alumnes i professors de la nostra comarca recorden aquesta fita i posen de relleu els valors de la pau, la no-violència, la cooperació, la igualtat, l’harmonia social … És el Dia Escolar de la No-violència i la Pau.

Tanmateix, es fa evident que cada dia que passa augmenten meteòricament els pressupostos militars (molt per damunt dels socials), es reforça la imatge d’un enemic (en aquest cas el diable boig Putin) i entrem en una dinàmica o potser «règim» de guerra. Tot alhora, la democràcia que hauria de garantir la nostra convivència pacífica i el diàleg es corca, tot allotjant al seu si el cavall de Troia dels patriotes neofeixistes que diuen defensar una constitució en la que no han cregut ni creuen.

Vull dir amb això que els esforços del col·lectiu d’educadors per prevenir les violències (com la violència de gènere o l’encalçament –bullyng), així com crear una cultura de pau, poden esdevenir un treball de Sísif si quan els nostres joves s’integren al món real s’hi troben la competitivitat, el «campe qui puga» i el militarisme com a valors predominants.

Tampoc no podem caure en la innocència de pensar que l’OTAN és una institució benèfica i que tan sols vol la democràcia per a Ucraïna. Perillosament, la majoria social estem comprant un discurs propagandista de «bons» (nosaltres) i «roïns» (els altres) que està ben allunyat de la realitat i que va en prejudici de la nostra economia i dels valors democràtics, els quals van camí de restar sepultats en un sistema de guerra on es podria justificar l’injustificable.

El primer que hauríem de fer és no comprar aquest discurs simplista, radicalitzador i empobridor, i a continuació pressionar per una negociació, a la qual no s’arriba enviant més tancs al front i reclutant més joves per al patiment, l’embrutiment moral i la mort. Atenció, perquè la tornada del servei militar obligatori està en tombar el cantó.