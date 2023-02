La ciutat d’Oliva continua el seu procés de remodelació, millora i manteniment dels espais públics en diferents àrees del municipi. En aquest cas, des de l’àrea de Joventut que encapçala la regidora Anna Mena, s’ha iniciat la reforma integral del Casal Jove i de la plaça on s’ubica per tal d’adaptar-la a les necessitats dels col·lectius, associacions i joves d’Oliva.

Aquesta reforma, que té un pressupost de 15.000 € i un període d’execució de les obres d’uns 2 mesos, té dos fases: una dins del propi Casal amb la construcció de mobiliari per a millorar l'emmagatzematge dels materials que s’utilitzen en les activitats que allí es realitzen. Aquesta millora de la distribució del material, afavorirà clarament, la sonorització i acústica del lloc, una de les millores contemplades en el projecte.

Per altra banda, en una segona fase, en la que es troba ara mateix l’obra, es la que contempla la reforma de l’exterior del Casal Jove i de la plaça. Aquesta actuació contempla la reforma de la plaça amb l’eliminació de jardineres d'obra, reparació de tota la façana de l'oficina de Joventut i pintada exterior, així com una neteja integral de tot l’entorn d’aquesta via pública.

Segons la regidora, "aquesta obra ens ajudarà a convertir el Casal Jove i tota la plaça en un lloc més obert a la ciutadania i la joventut del nostre poble. Ja hem fet algunes activitats abans de la reforma per donar a conèixer aquest punt de la ciutat. Hem fet el Mural d’Invencibles per al 8 de març, amb una temàtica i perspectiva jove. Hem fet concerts i actuacions en directe. Anem a continuar treballant per potenciar aquest espai i recuperar-los per a la nostra gent jove. Convertir aquesta plaça i el seu Casal en punt de trobada sa, amable i on poder compartir bons moments en un espai diàfan, obert i sense barreres", ha declarat Anna Mena.