La Plaça del Tirant de Gandia acollirà aquest dissabte una jornada amb diferents activitats de conscienciació, lúdiques i informatives sobre la cura del medi ambient i el canvi climàtic, un tema que preocupa realment als joves hui dia. Portarà el lema «Per un planeta més sostenible» i l’entrada serà lliure.

Per a donar més detalls, les regidores de Joventut i Gestió Responsable del Territori, Lydia Morant i Alícia Izquierdo, respectivament, acompanyades pel soci-fundador de l’organització Plàstic Preciós la Safor, Vicent Pellicer, han presentat la jornada .

«Des del Departament de Joventut realitzem diverses enquestes i en una d’elles dels 950 joves que van contestar, el 97,2% va afirmar que per a ells és important cuidar del medi ambient i l’entorn», ha reconegut Morant. Per això, aquesta jornada és una bona oportunitat perquè els joves puguen conéixer i divertir-se aprenent sobre reciclatge i la cura del medi.

Hi haurà música en directe, multitud de tallers i manualitats. A més, tots aquells que hi participen i porten taps de plàstic rebran un clauer com a obsequi de l’organització. Cada vegada és més evident la crisi climàtica en la que vivim i que afecta a tots, per això cuidar el planeta és una tasca que ha d'unir i en la que ha de col·laborar tothom.

«Aquest tema preocupa a la gent jove i a la població en general. Hui dia és un dels cinc temes als que la població els dona importància i és cert que tenim una joventut més conscienciada», ha assegurat Izquierdo. La regidora, a més, ha afegit que «aquesta jornada ve a ser una forma de saber, aprendre i conscienciar tothom mitjançant l’aprenentatge de coses bàsiques com el reciclatge».

Aquesta jornada ha sigut organitzada per diferents associacions que conformen el Moviment Veïnal de la Safor amb la col·laboració de les regidories de Medi Ambient i Joventut de l’ajuntament de Gandia.

Pellicer, per la seua part, ha explicat que «a més, de 12.30 a 13.30 hores un grup ètnic amenitzarà el dia amb música en directe i així poder gaudir també dels tallers i les activitats».

Les associacions participants són CDR la Safor, Coordinadora AMPA, Jubilats de la Safor, Globalmon, Eucrante, Viviendas para los sin techo, Plàstic Preciós la Safor, Col·lectiu Obertament, Xarxa Feminista La Safor-Valldigna i Fem Camí Net.