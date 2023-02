El vicealcalde, Josep Alandete i la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, acompanyats d'altres membres de la Corporació han inaugurat aquest divendres la tercera fira de la primera edició de Fira Mercat Gandia 2023 que se celebra aquest cap de setmana: ‘Outlet Cerimònia’. A l’espai Fira Mercat Gandia del Mercat Municipal del Prado el seu horari serà de divendres i dissabte de 10.30 h a 14.00 h i de 17.30 h a 21.00 h i diumenge de 10.30 h a 14.00 h.

Segons ha explicat la regidora, «Aquesta fira ja s’ha fet altres edicions amb èxit, com tots els outlets. Hi trobarem tots els detalls per a realitzar un gran esdeveniment o festa, com ara bodes, comunions, aniversaris, batejos, viatges... Amb un outlet en articles de roba, calçat i complements. A més d’importants descomptes pel que fa a la fotografia, joies, viatges, taules dolces...».

Hi participen 11 expositors «en aquesta fira que complementa les altres dues anteriors d’outlet, roba i calçat i complements. Un espai on es reuneixen marques de tota la Safor per a exposar les seues millors promocions. Articles amb gran varietat d'estils i dissenys en tendència marcaran el ritme de vendes».

Els expositors són Arca Ceremonias Boutique Infantil i Juvenil, Arlette, Carolina Sierra, Fundacion IN, Ideas de cristina, La cuna de comuniones, LACTEOS GANDIA, Lletres i Scrap, RC VIAJES, Coqueta moda infantil i Artesánika.