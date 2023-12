Gandia suma un nuevo parque. Desde ayer está operativo el Skate Park Bowl de Roís de Corella, un espacio que el ayuntamiento ha pensado para integrarlo en la estrategia de Smart City. Ubicado en la zona de Beniopa-Passeig, donde se encontraba la fuente que llevaba años sin funcionar, la tarde de este miércoles empezaban a llegar los primeros usuarios de un proyecto impulsado al final de la pasada legislatura y que ya es una realidad tras una inversión de algo más de un millón de euros, de los que 700.000 provienen los fondos Next Generation y 300.000 del ayuntamiento.

Parques en Gandia hay muchos pero ninguno como este. Supone un espacio único que aúna el deporte y el ocio, pensado para personas de todas las edades, al contar con la zona de skate dividida por niveles, juegos infantiles y espacios para personas más mayores.

Ocupa algo más de 10.000 metros cuadrados y se ha construido pensado en futuro. No en vano uno de los aspectos novedosos que presenta es la incorporación de cámaras Smart City con tecnología ‘On the edge’ que realiza el recuento de las personas presentes en el lugar. No graba las imágenes, sino que monitoriza datos que serán integrados en la plataforma Smart City del ayuntamiento. Eso permitirá conocer las preferencias de los usuarios, los horarios de mayor afluencia y el aforo, y auuda a la administración tomar decisiones para mejorar la experiencia.

En lo que respecta a la zona concreta de skate, dispone de tres zonas. Una en el vaso superior, para un nivel de dificultad menor. Otras dos en un segundo vaso de mayor dimensión, una para un nivel intermedio y la más profunda para los patinadores más expertos. También existe un tramo de transición, puntos de patinaje de iniciación y rampas menos exigentes para usuarios de patines, según han detallado desde el ayuntamiento.

La intervención se completado, además, con la instalación de un castillo de aventura, un fuerte medieval al estilo de los barcos instalados en la arena de la playa destinado a los más pequeños. La gente mayor también tiene su espacio. Existe un circuito biosaludable para ejercicios físicos y de mantenimiento, además de pistas de petanca.

El castillo está ejecutado en madera resistente a las inclemencias climatológicas y su uso continuado pensado, por tanto, para que se mantenga en el mejor estado durante el mayor tiempo. Paralelamente, se ha construido una nueva zona de juegos que incluye un carrusel inclusivo, para fomentar la interrelación entre niños con diferentes capacidades.

Adecuación urbana

Además, se ha llevado a cabo una adecuación urbana y paisajística del entorno con la colocación de plantas y árboles, una mejora del sistema de riego de toda la zona y aumento del número de puntos de luz.

La corporación municipal, con el alcalde José Manuel Prieto a la cabeza, acudió ayer el parque. «Es uno de los proyectos más esperados e ilusionantes, de los que hemos puesto en marcha, porque define la hoja de ruta de nuestra gestión: atraer inversiones , crear nuevos espacios de oportunidades y convivencia, y realizar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso pensando en nuestros niños, jóvenes y mayores», indicaba el primer edil.

El alcalde también remarcaba que «hemos convertido una fuente rota y abandonada en un espacio aprovechable y disfrutable». Al mismo tiempo recordaba que con esta nueva instalación «incrementamos la oferta de ocio saludable para los jóvenes y ofrecemos un espacio intergeneracional donde pasar tiempo en familia, al aire libre, practicando deporte y jugando».

La ayuda europea que ha permitido la transformación de este espacio en un parque se enmarca en las acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables mediante la rehabilitación de espacios convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias.