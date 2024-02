La cinquena jornada de la Lliga CaixaBank Pro 1 masculina de raspall s'ha tancat aquest dilluns al Trinquet de Xeraco amb la victòria per 25-5 de l'equip Ajuntament de la Llosa (Iván i Seve) davant l'Ajuntament d'Oliva (Salelles II i Brisca).

La parella que representa a la Llosa passa al capdavant de la classificació amb 8 punts (quatre victòries i una derrota), empatada amb l'equip del Genovés (Montaner i Tonet IV) però amb millor diferència de jocs a favor.

En tercera posició es troba el trio Ajuntament de Xeraco (Vicent, Canari i Néstor) amb 7 punts (tres guanyades i dos perdudes), seguit dels olivers Salelles II i Brisca amb 6, Ajuntament de Barxeta (Moltó, Murcianet i Bossio) amb 5 i tanquen el campionat Marrahí, Lorja i Momparler (Aj. Castelló) amb 2 punts sense conèixer la victòria.

La cinquena jornada ha servit també per a tancar la primera volta de la fase regular de la competició. Això vol dir que resten cinc partides a cada equip per a definir els quatre conjunts semifinalistes.

La sisena jornada començarà divendres al Trinquet del Genovés amb la confrontació entre Castelló i la Llosa. Dissabte a Bellreguard jugaran Oliva vs el Genovés mentre que diumenge a Dénia hi haurà duel de trios: Barxeta vs Xeraco.

La fase final de la Lliga consta de dos semifinals a anada i tornada, on s’enfrontaran els quatre primers equips classificats de la primera fase. Jugant primer classificat contra quart, i segon contra tercer classificat.

Per guanyar el pas a la final cal guanyar les dos partides de semifinals, si hi ha empat, on cada equip ha guanyat una partida, es jugarà un desempat en una nova partida.

La final serà a partida única i accedeixen a aquesta els guanyadors de les semifinals.