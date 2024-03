Cuarto del Mundo...Que se dice pronto

El atleta de Bellreguard, Quique Llopis Doménech, vuelve a hacer historia con el 4º puesto en la final de los 60 metros vallas del Mundial de Atletismo Indoor disputado en Glasgow.

Cabe recordar que Llopis ya fue 9º en el último Mundial al aire libre en Budapest con lo que esta cuarta plaza le consolida definitivamente entre los elegidos. Los Juegos Olímpicos están en el horizonte y, si sigue así, puede ser uno de los fijos de España en la cita de París.

Por segundo Mundial Indoor consecutivo, #EspañaAtletismo volvió a quedarse a las puertas del podio en los 60 metros vallas masculinos. Si en Belgrado 2022 el protagonismo se lo llevó Asier Martínez, en Glasgow 2024 fue Quique Llopis, quien acabó cuarto en una actuación que le consagra como uno de los mejores vallistas del planeta un año después de la terrible caída que sufrió en la final del Europeo.

Llopis había llegado al Mundial en plena progresión, y en Glasgow mantuvo la tendencia ascendente, pasando segundo tanto las eliminatorias como la semifinal.

A la final llegó de tapado, detrás de los focos que alumbraban a los Holloway, Simonelli, Cunningham, Kwaou-Mathey, Szymanski… y también de la ajustada descalificación de Asier Martínez con reclamación incluida.

A lo bajini, Llopis emergió en la calle dos para ir ganando posiciones, amenazando las medallas. Devoró una valla tras otra, hasta cinco, y se quedó con hambre de más metros y más vallas para poder asaltar el podio.

Al final, cuarto con 7.53, logrando la mejor marca y el mejor puesto (este, igualado con Asier) históricos de un español en los Mundiales Indoor.

Con Grant Holloway a años luz del resto (7.29), el italiano Simonelli ha sido plata con récord nacional (7.43) y el galo Kwaou-Mathey bronce (7.47).

No pudo acompañar a Quique Llopis en la final Asier Martínez, con quien la mala fortuna se había cebado en la primera semifinal de los 60 metros vallas. El navarro fue descalificado tras hacer una salida nula, apenas siete milésimas (0.093) por debajo del tiempo de reacción mínimo permitido de 0.100, y aunque corrió y ganó su serie bajo protesta, la reclamación de la delegación española fue desestimada.

Al término de la jornada, Llopis confesó que tenía sensaciones encontradas, ya que "me da rabia estar tan cerca y no haber subido al podio, pero al mismo tiempo estoy contentísimo por ese cuarto puesto mundial".

El "pupilo"de Toni Puig explica también sobre la final que "ha tenido una salida decente, no de las mejores, pero después igual me ha podido el ansía de querer estar delante, sobre todo en la quinta valla, a la que le he dado muy fuerte y me ha penalizado".