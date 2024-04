La millor Policia Local per a la millor Gandia

"Atendiendo a la importancia de esta población y en vista de las graves circunstancias que atraviesa este país, creía de suma necesidad, para la tranquilidad de esta ciudad y sus moradores, la creación de un cuerpo de guardias municipales». Amb estes paraules pronunciades per l’alcalde José Merí naixia un 13 d’abril de 1874 l’actual Policia Local de Gandia, mitjançant un acord per unanimitat del ple de l’Ajuntament.

Este article coincidix amb la xifra redona del 150é aniversari de la creació d’una policia que ha evolucionat des d’aquells incipients guàrdies municipals fins al cos policial actual, modern, eficaç i molt més nombrós en efectius, mitjans i competències, d’acord amb les necessitats d’este segle XXI. Actualment, són més de cent seixanta homes i dones que conformen un cos d’avantguarda, que advoca per la innovació, la millora contínua i per la proximitat al veïnat.

Fa un segle i mig, Gandia es va dotar d’un cos de Policia Local –antany denominat Guàrdia Municipal (1874-1922), Guàrdia Urbana (1922-1952) i Policia Municipal (1952-1986)– format tan sols per set agents. Però, en 1879, es van reduir a sis efectius, quan se’ls va fixar en plantilla i se’ls va establir un jornal diari de 2 pessetes per al cabo de municipales i d’1,75 pessetes per als guàrdies municipals. La primera acció heroica d’esta Guàrdia Municipal va ser la desarticulació, el desembre del 1874, d’una banda que assaltava diligències a la zona d’Ondara-Xàbia.

Des del 13 d’abril de 1874, ha donat la cara, dia rere dia: a la porta d’una escola, al carrer, als nostres barris, als polígons industrials, en la regulació del trànsit, a les festes populars, a la vora de la mar i a les faldes de les nostres muntanyes. Ja en l’etapa democràtica ha estat en primera línia en els moments més importants –com les dues visites dels Reis d’Espanya– i en els més dolents com van ser el 23F, inundacions com la riuada del 87, l’atemptat terrorista a la platja en plenes Falles, incendis devastadors com el de 2018 en Marxuquera o, fa ara quatre anys, durant la pandèmia del coronavirus, on la societat gandiana mai oblidarà els policies locals que la van cuidar en l’hora més crítica.

Gandia mai els oblidarà en molts actes heroics on s’han jugat la vida, els quals són justament reconeguts pels membres de la Corporació Municipal, amb merescudes condecoracions. En conseqüència, tota l’obra professional, humana i humanitària de la Policia Local gandiana forma part del dia a dia urbà. És apreciada i valorada per la seua ciutadania.

Així ho han fet, durant cent cinquanta anys, successives generacions de policies locals. Han consagrat el bo i el millor de les seues vides a facilitar la convivència, la pau, la seguretat i la tranquil·litat veïnal –més enllà de l’aplicació de les ordenances municipals–. I més modernament, a garantir els drets i les llibertats democràtiques, assolides i consolidades en les últimes dècades.

La seguretat és la prioritat i una obligació de les administracions, i la Policia Local és la primera per a garantir el dret de les persones a la tranquil·litat, a la convivència en pau. És la primera a arribar i la primera a la qual acudixen els nostres veïns quan necessiten ajuda i protecció. És una garantia del dret fonamental a viure en llibertat, en definitiva. Per tant, la nostra admiració i reconeixement per cent cinquanta anys de perseverança, dedicació i servei públic.

El respecte als valors ètics són una de les claus de bones pràctiques en la nostra Policia Local. La filòsofa Adela Cortina reflexiona que una de les grans qualitats de la policia, que ha de continuar sent-ho, és que la seua tasca consistix a protegir a totes les persones com a persones. Ací residix la seua grandesa.

En l’escut de la nostra vila tenim un lema que la Policia Local de Gandia no ha oblidat mai cap dels dies d’estos 150 anys: Sic luceant opera tua –així relluïxen les teues obres–. L’estrela càndida que domina la muralla completa el nostre escut –que les teues obres brillen com la càndida estrela de Santa Maria–. La placa policial també té forma d’estrela brillant. Anuncia una fonda vocació: la de servir i assistir al veïnat; la de previndre, ajudar i protegir.

Així relluïxen les teues obres. I les seues obres les fa realitat, cada dia, la Policia Local amb una estima infinita pels gandians. Este aniversari ens proporciona orgull permanent i ens empenta als reptes i als somnis nous de la vida. Eixe és l’esperit de la nostra ciutat i l’esperit dels nostres policies locals: tindre junts sempre a mà un nou inici i traçar un nou entusiasme ple d’oportunitats per a tots.