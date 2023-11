El proyecto innovador de atención temprana de la Fundación Salud Infantil, Premio Humanizando la Sanidad de Teva

El nacimiento de un bebé genera un torrente de emociones y cambios en la familia, una situación que se complica en el caso niños que nacen con discapacidad o con el riesgo de padecerla o que nacen demasiado pronto y necesitan un largo tiempo de hospitalización. ¿Qué pasará con mi hijo ahora y en el futuro?

Esta pregunta genera preocupación, desconocimiento, incertidumbre y sufrimiento. Es cuando las familias buscan soluciones y la atención temprana cobra sentido, puesto que representa la oportunidad y el espacio para que los padres se expresen y se les pueda informar de lo que está ocurriendo, cómo relacionarse con su hijo y guiarlos en todo el proceso. Durante el crecimiento del niño se darán momentos satisfactorios y otros menos gratificantes.

Bajo esta premisa, la Fundación Salud Infantil trabaja de la mano del Hospital General Universitario de Elche y el Hospital Vinalopó Salud en un proyecto innovador de atención temprana en neonatología a todos los niños derivados por el personal sanitario, que por sus condiciones de nacimiento son considerados de alto riesgo social y biológico.

“Cuando el niño es ingresado la atención médica está garantizada, pero qué pasa con la atención a la familia. Es allí cuando la atención temprana se hace esencial, cuando empieza a abordar todo el acompañamiento familiar durante el proceso de ingreso, ya sea en el box o en la unidad de cuidados intensivos”, subraya la doctora en psicología y directora del proyecto, Jéssica Piñero.

La atención avanza paso a paso

Los niños y sus familias son atendidos por una psicóloga, una fisioterapeuta y una logopeda en la Unidad de Neonatos durante el tiempo que permanecen ingresados. ¿Qué es lo que se hace? Cuando el niño nace y el equipo de neonatología considera que cumple las características para ser candidato para recibir atención temprana intrahospitalaria se nos deriva”, comenta.

“Leemos la historia del niño, hacemos una primera acogida y entrevista a la familia para explicar quienes somos, qué hacemos y conocer el contexto del parto, el embarazo y la situación actual de la familia. Empezamos a trabajar directamente la estimulación con el niño y el acompañamiento con la familia hasta que el niño es dado de alta”, relata Piñero.

Una vez que los niños salen del hospital son derivados a centros de desarrollo infantil de atención temprana para continuar su intervención, bien porque son prematuros, por una patología o cualquier otra casuística. El equipo de atención temprana está integrado por dos psicólogas -Ana Belén Candela y Jéssica Piñero-, dos fisioterapeutas -Cristina Paredes y Ana Igual-, y la logopeda Silvia Doménech.

La iniciativa de la Fundación Salud Infantil, el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital Vinalopó Salud es un proyecto diferencial e innovador. “No se presta en todos los hospitales y debería darse. El doctor Fernando Vargas fue bastante visionario y supo ver hace años que las unidades de neonatos debían tener equipos de atención temprana integrados”, reconoce Jéssica Piñero.

Pero además de la innovación en sí del proyecto, este es un complemento al trabajo que realiza el personal sanitario en los centros hospitalarios, como los neonatólogos, enfermeros, o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. También esta intervención se complementa con proyectos de investigación. “Ese binomio atención asistencial-investigación hace que sea algo diferente”.

Dos décadas de atención temprana

Hace 20 años que el proyecto de atención temprana se puso en marcha. La Fundación Salud Infantil es una entidad de Elche constituida en 1997, que atiende a niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad o riesgo de presentarla. Fue en 2003 cuando su fundador doctor Fernando Vargas, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche se dio cuenta de algo.

“Cuando muchos de los niños ingresados eran dados de alta, si tenían seguimiento en los centros de salud de atención primaria, pero no se prestaba una atención temprana para el control evolutivo porque no había suficientes centros en la ciudad y en el hospital no se realizaba ese abordaje. Fue cuando planteó este proyecto”, indica.

Entonces la Fundación Salud Infantil firmó un convenio con el Hospital General Universitario de Elche para que los equipos de atención temprana pudiesen acceder a la Unidad de Neonatos y en el momento que hubiese un niño ingresado susceptible de recibirla pudiera realizarla. “Empezamos en 2003 y el proyecto se ha consolidado. Podemos decir que somos parte del equipo de neonatología, no solo en el trabajo diario con los niños y las familias, sino en todos los proyectos de investigación puestos en marcha a raíz del trabajo que desarrollamos en la unidad”, destaca Piñero.

Reconocimiento con uno de los Premios TEVA

Por toda esta labor, el proyecto de Atención temprana y acompañamiento familiar en neonatología de la Fundación Salud Infantil ha obtenido este año uno de los Premios Humanizando la Sanidad de TEVA. En palabras de Juan Carlos Conde, director general de TEVA, iniciativas como esta ayudan a “humanizar la calidad de vida de pacientes, familiares y de su entorno, empatizar con el que peor lo está pasando y tenderle la mano en esos momentos tan difíciles”. Fue en la gala celebrada el lunes 27 de noviembre en Madrid.

Para la directora de la Fundación Salud Infantil, el premio ha supuesto el reconocimiento a la trayectoria del proyecto y a las acciones realizadas dentro del programa de atención temprana en neonatología del Hospital de Elche desde 2003 y el Hospital Vinalopó Salud desde hace dos años.