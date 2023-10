La llegada de la menopausia supone un momento determinante en la aparición de la osteoporosis, y es que las mujeres en esta etapa fisiológica son las principales afectadas por esta patología.

La doctora María Cortés Berdonces, coordinadora del Grupo de Metabolismo Mineral Óseo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) explica que:

“la menopausia se caracteriza por un déficit de estrógenos que causa un desequilibrio entre la formación y la destrucción ósea , y ocasiona una pérdida significativa de la misma".

". "Posteriormente, con la edad, se puede agravar ya que pueden sumarse otros factores que empeoren la osteoporosis”.

Además, como apunta la doctora, el riesgo de desarrollar esta enfermedad es mayor cuanto más temprano llega el climaterio.

“ La menopausia precoz, que es aquella que ocurre antes de los 40 años , puede provocar que la falta de estrógenos durante esos años perjudique al hueso y estas mujeres alcancen la edad de 50 años con un hueso más afectado y de menor calidad".

Y es que según la endocrinóloga Cortés Berdonces, hasta un 23% de mujeres mayores de 50 años padece osteoporosis, situación que se agrava con la edad y llega alcanzar al 80% de la población femenina mayor de 80 años.

1 de cada 5 personas mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica

Como consecuencia de ello, aumentan las probabilidades de que la fragilidad ósea provoque fracturas. Así, en España, 1 de cada 5 personas mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica (vertebral, de cadera, de muñeca u hombro).

Todo ello provoca una grave afectación a la calidad de vida de estas personas al causarles:

Dolor

Problemas de inmovilidad o dependencia

Llegando incluso a provocar un incremento de la mortalidad en este grupo de población, especialmente, por las fracturas de cadera.

En concreto, un 13,4% de los pacientes que sufrieron una fractura de cadera en España fallecieron al año siguiente, según el estudio Prospective Observational study on burden of hip fractures in Spain (PROA).

Prevenir la osteoporosis en la menopausia

En cuanto a la prevención de esta patología, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de la menopausia, la doctora Cortés Berdonces mantiene que:

"Puede prevenirse en parte, o al menos podemos ayudar a que su progresión sea más lenta, protegiendo el hueso de las cosas que lo perjudican y proporcionándole los nutrientes que necesita”.

En este sentido, la endocrinóloga recomienda una alimentación adecuada que contenga nutrientes como:

Calcio: los especialistas recomiendan consumir tres raciones de lácteos al día.

Niveles suficientes de vitamina D.

Proteínas.

Magnesio.

Vitaminas C y K.

Ácidos grasos omega 3.

A estos ingredientes hay que añadirle una buena dosis de actividad física.

“A día de hoy no podemos hablar de “curar” la osteoporosis postmenopáusica, pero asistimos al desarrollo de nuevas terapias, cada vez más potentes, que reducen el riesgo de fractura, que es la consecuencia final no deseable de esta enfermedad”, sostiene la endocrino.

Además, cabe destacar que los softwares mejoran y complementan la información aportada por la tradicional densitometría y, junto con las nuevas técnicas de imagen, contribuyen a realizar diagnósticos más precisos.

Factores de riesgo de osteoporosis además de la menopausia

Aunque su influencia es importante, la menopausia no es el único factor de riesgo de la osteoporosis.

Hay otros elementos que también influyen en su aparición como el consumo de alcohol o tabaco, así como que la mujer reciba tratamiento con determinados fármacos, como los corticoides, que, sin embargo, “a veces son necesarios para tratar algunas enfermedades y no pueden evitarse”, explica la experta.

Pero mientras que algunos factores de riesgo, como la edad, algunas enfermedades y los antecedentes familiares, no son modificables, hay otros que si está en nuestra mano eliminar.

En cuanto a los síntomas, la doctora Cortés Berdonces destaca que “la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que no causa ningún síntoma hasta que ocurre una fractura”.

Así, lo mejor es tener la osteoporosis siempre en mente y realizarse controles para asegurar el buen estado de los huesos, en especial, en el caso de las mujeres durante la menopausia.