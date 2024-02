Hace más de una década, el epidemiólogo y experto en diabetes Paul Zimmet acuñó el término diabesidad para aquellos pacientes que sufrían de forma conjunta obesidad y diabetes tipo 2. El término deriva de la íntima relación existente entre ambas patologías ya que tener sobrepeso u obesidad predisponen a desarrollar resistencia a la insulina.

Se calcula que en España unos 3 millones de personas sufren diabesidad, una cifra que puede se puede ir incrementando ya que el problema del sobrepeso y la obesidad sigue aumentando año a año.

El problema es que la suma de diabetes y obesidad puede tener graves consecuencias para la salud de quien la padece, como como enfermedades cardiovasculares, demencia o ciertos tipos de cáncer. Por eso, los especialistas insisten en su pronto diagnóstico, para iniciar su abordaje lo antes posible.

Precisamente para su tratamiento, se ha comenzado a utilizar una novedosa cirugía que está dando muy buenos resultados ya que consigue acabar tanto con la obesidad como con la diabetes.

Bypass metabólico con infrarrojos

Hace apenas unos días, el doctor Carlos Ballesta, cirujano bariátrico y director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta, ubicado en el Centro Médico Teknon de Barcelona, ha realizado con éxito una novedosa cirugía por laparoscopia, con rayos infrarrojos, a una paciente diabética y con obesidad mórbida.

La novedad de esta técnica quirúrgica, denominada bypass metabólico con rayos infrarrojos, es precisamente la utilización de estos rayos. “Los rayos infrarrojos permiten valorar, de una manera óptima, la vascularización del estómago, aportando una mayor seguridad a la cirugía”, explica el especialista.

En este caso concreto, la paciente sufría “diabesidad”, es decir, diabetes y obesidad, “entonces, había que hacer un bypass metabólico, lo que comporta que perderá los kilos que le sobran y curará la diabetes, por lo que impedirá que el páncreas siga deteriorándose y afectándose”.

Como explica el experto en cirugía bariátrica, los bypass son modificaciones de la anatomía interna que exigen anastomosis, es decir, empalmes de tejidos. “La anastomosis es la unión de dos tejidos para que estén firmes mientras cicatrizan y la cicatrización va en función de tres parámetros. En primer lugar, que el paciente esté bien nutrido, es decir, que tenga proteínas; en segundo lugar, que el especialista sepa realizar correctamente la técnica y, en tercer lugar, y el más importante, para que cicatricen o dejen de cicatrizar, independientemente de que sepas hacer bien la técnica y de que la persona esté bien nutrida, es importante la vascularización del tejido, es decir, que llegue la sangre al microvaso”.

Pues bien, la gran ventaja y el gran avance que se consigue con esta novedosa cirugía es que el cirujano puede saber si hay microvaso y cómo llega la sangre. Cuando se realiza “la cirugía normal, por laparoscopia, vemos lo que ve nuestra vista, pero, con el uso de los rayos infrarrojos y el láser, como va por dentro de la vena, nos permite ver hasta dónde llega” explica el doctor.

Y es que los rayos infrarrojos son una irradiación electromagnética, que no es visible al ojo humano, pero que “si la mezclamos con un colorante especial que existe (la indocianina), determinamos que ese vaso sea visible”, facilitando la cirugía.

Además de ser una cirugía más segura y efectiva, el postoperatorio es sencillo, ya que, según explica el cirujano bariátrico, el paciente recibe el alta a las 48 horas de la intervención sin prácticamente necesitar calmantes. A los siete días le retiran los puntos y, pasadas dos semanas, está comiendo con normalidad.

Curación de la diabetes tipo 1 en un futuro

Para el doctor Carlos Ballesta, la diabetes es “el asesino silencioso” porque es una enfermedad microvascular, es decir, “que va atacando los microvasos de la retina, por eso los pacientes se quedan ciegos; del riñón, por eso entran en diálisis; de las extremidades más distales, por eso les tienen que amputar un dedo o una pierna…, etc. En definitiva, te va matando lentamente y ataca al corazón, produciendo infartos de miocardio, porque obstruye ese vaso”. Por eso, considera trabajar con infrarrojos esencial para acabar con la diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad.

En cuanto a la diabetes tipo 1, el experto asegura que, aunque actualmente no se cura, con la operación laparoscópica con rayos infrarrojos, se está trabajando en “la modificación de las células de grasa mediante cultivo para transformarlas en células beta, que son las que producen la insulina y las que hacen que funcione el páncreas. Por eso digo que, actualmente, la diabetes tipo 1 no se cura, pero no hay que perder la esperanza porque se curará dentro de unos años”, concluye.