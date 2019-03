Mitos antiguos ya recogieron fantasías sobre la inteligencia artificial

Mitos y leyendas antiguas ya establecieron hace miles de años conceptos sobre la creación de vida artificial y los robots, según demuestra un nuevo estudio realizado en la Universidad de Stanford.

Los historiadores usualmente rastrean la idea de los autómatas a la Edad Media, cuando se inventaron los primeros dispositivos de movimiento automático, pero el concepto de criaturas reales y artificiales se remonta a los mitos y leyendas de hace al menos unos 2,700 años, dijo Adrienne Mayor, alumno del Departamento de Clásicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que ha expuesto su tesis en el libro 'Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology'.

"Nuestra capacidad para imaginar la inteligencia artificial se remonta a los tiempos antiguos", dijo Mayor en un comunicado. "Mucho antes de que los avances tecnológicos hicieran posibles los dispositivos automáticos, se exploraron ideas sobre la creación de vida artificial y robots en mitos antiguos".



Homero y Hesíodo, los primeros

Mayor, un historiador de la ciencia, dijo que los primeros temas de inteligencia artificial, robots y objetos que se mueven por sí mismos aparecen en la obra de los antiguos poetas griegos Hesíodo y Homero, que viveron entre 750 y 650 años antes de Cristo.

La historia de Talos, mencionada por primera vez alrededor del año 700 a. C. pot Hesiodo, ofrece una de las primeras concepciones de un robot, dijo Mayor.

El mito describe a Talos como un hombre gigante de bronce construido por Hefesto, el dios griego de la invención y la herrería. Talos fue encargado por Zeus, el rey de los dioses griegos, para proteger a la isla de Creta de los invasores. Marchó alrededor de la isla tres veces al día y arrojó piedras a las naves enemigas que se acercaban.

En su núcleo, el gigante tenía un tubo que corría desde su cabeza hasta uno de sus pies que llevaba una misteriosa fuente de vida de los dioses que los griegos llamaban icor. Otro texto antiguo, Argonautica, que data del siglo III a. C., describe cómo la hechicera Medea derrotó a Talos al quitarle un perno en el tobillo y dejar que el líquido de icor saliera, dijo Mayor.

El mito de Pandora, descrito por primera vez en la Teogonía de Hesíodo, es otro ejemplo de un ser artificial mítico, dijo el alcalde. Aunque muchas versiones posteriores de la historia retratan a Pandora como una mujer inocente que, sin saberlo, abrió una caja del mal, Mayor dijo que el original de Hesiodo describió a Pandora como una mujer malvada artificial construida por Hefesto y enviada a la Tierra por orden de Zeus para castigar a los humanos por descubrir fuego.

"Se podría argumentar que Pandora era una especie de agente de inteligencia artificial", dijo Mayor. "Su única misión era infiltrarse en el mundo humano y liberar su jarra de miserias".

Además de crear Talos y Pandora, el Hefesto mítico hizo otros objetos que se movían por sí mismos, incluido un conjunto de sirvientes automáticos, que se parecían a las mujeres pero estaban hechos de oro, dijo Mayor. Según el relato de Homero del mito, Hefesto les dio a estas mujeres artificiales el conocimiento de los dioses. Mayor argumenta que podrían considerarse una antigua versión mítica de la inteligencia artificial.

Los antiguos mitos que Mayor examinó en su investigación abordan las implicaciones morales de las creaciones de Hefesto.

"Ninguno de esos mitos tiene un buen final una vez que los seres artificiales son enviados a la Tierra", dijo. "Es casi como si los mitos dijeran que es genial tener estas cosas artificiales en el cielo usadas por los dioses. Pero una vez que interactúan con los humanos, obtenemos caos y destrucción".