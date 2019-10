Primer paseo espacial totalmente femenino

Las astronautas estadounidenses Jessica Meir y Christina Koch hicieron hoy historia con el primer paseo por el espacio íntegramente femenino para reemplazar un control de carga de baterías solares en la Estación Espacial Internacional (EEI); todo un hito en la historia de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, y del mundo.



La caminata espacial comenzó a las 11.38 GMT y se prolongó durante siete horas y diecisiete minutos, durante las cuales las astronautas recibieron una llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump.



El paseo pudo seguirse directo por internet: al principio aparecieron las dos figuras de las astronautas -primero Koch, ingeniera de profesión, y luego Meir, bióloga- con sus trajes blancos trabajando fuera de la EEI, lo que contrastaba con el fondo oscuro del espacio.



En el vídeo en vivo se podía ver a las dos mujeres hablando entre ellas y con cámaras en sus cascos que enseñaban las vistas fuera de la EEI.







.@Astro_Christina and @Astro_Jessica have extended their scheduled 5.5-hour spacewalk today and will accomplish some get-ahead tasks on the space station. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/ro1mrtuh2f — Intl. Space Station (@Space_Station) October 18, 2019

Tras unos momentos de adaptación para, las astronautas prepararon las herramientas para comenzar las labores de reparación.que colectan energía de los paneles solares en la viga de babor de la EEI, una estructura que se traslada a más de 27.000 kilómetros por hora en una órbita a unos 485 kilómetros de la Tierra.Esta ha sido la, de 40 años, quien podría convertirse en la mujer que ha permanecido más tiempo en el espacio tras llegar a la EEI el pasado 14 de marzo, ya que su misión está programada para que dure 328 días, con el fin de estudiar el efecto de la ausencia de gravedad en el cuerpo femenino, como preparación para los viajes a Marte.El actual récord femenino lo marcó la estadounidense, con 288 días.En el caso de, este ha sido suDurante las tareas de reparación, ambas recibieron una llamada de Trump desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, que les pidió que no pusieran nerviosas por aparecer en televisión."Felicitaciones por este acontecimiento histórico -señaló el presidente-. Ahora mismo, están en televisión en todo el mundo, por lo que no se pongan nerviosas".Trump estaba flanqueado por su hija y asesora presidencial,; el vicepresidente, Mike Pence, y el administrador de la Agencia Espacial estadounidense (NASA), Jim Bridenstine.La llamada comenzó con unTras unos segundos, las astronautas respondieron "le oímos", a lo que el mandatario contestó: "Me estaba empezando a preocupar por ustedes, están en un sitio especial, el trabajo que están haciendo es genial, estamos encantados de hablar con ustedes"."Esta es la primera vez que hay dos mujeres en un paseo espacial, haciendo un trabajo a gran altura, una altura a la que poca gente ha llegado", señaló el presidente, que calificó a las astronautas deMeir destacó, por su parte, que ella y Koch no desean atribuirse "un gran mérito"."Muchas mujeres que nos precedieron han avanzado este camino -añadió-. Nos hemos entrenado durante años para hacer este trabajo ymujeres que nos precedieron".Este hito en la historia de la exploración extraterrestre se produce mientras la NASA se prepara para enviar a la primera mujer a la Luna en 2024 dentro del programa Artemisa -la diosa griega de la caza, la Luna y la castidad, y hermana gemela de Apolo.Ladio el nombre de Apolo a la serie de misiones durante las décadas de 1960 y 1979 que llevaron a la Luna los primeros hombres.Mientras las mujeres salían al exterior del EI, los cuatro hombres que hay en la EEI les daban apoyo desde el interior de esa instalación.En seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes,orbitales siempre acompañadas por hombres.La primera astronauta en llevar a cabo un paseo espacial fue la soviética Svetlana Savistskaya en 1984, junto a Vladímir Dzhanibekov.La primera caminata exclusivamente femenina estaba programada para marzo y en ella debía participar la astronauta Anne McClain, pero la NASA encontró entonces que no tenía trajes adecuados para dos mujeres y McClain retornó a tierra durante el verano.