"Maricón, te vamos a matar": las claves del aumento de agresiones al colectivo LGTBI

“Me intentaron atropellar, me tiraban piedras, un día me escupieron. Lo peor de todo fue cuando gritaron ‘gordo maricón’ por una ventana. Durante años no pude caminar por la calle sin sentir pánico. Quería ser invisible”; “Al poco de salir mi chica y yo, un día por la calle un coche casi nos atropella. Cuando vieron que íbamos cogidas de la mano redujeron la velocidad y empezaron a circular a nuestro lado, siguiéndonos, chillándonos e insultándonos. Teníamos 15 y 17 años”; “Hace unos años me di un beso con un chico en una calle y unos tipos nos increparon y nos llamaron ‘sidosos’. Me giré para enfrentarles pero el chico con el que estaba me dijo que pasara de ellos y que nos fuéramos. Puede que me salvara la vida esa noche”.

Animados por la cuenta de Twitter de Olympe Abogados para denunciar la situación del colectivo LGTBI, testimonios como el de Sergio, Alicia o Adrián inundaron la red social bajo el hashtag #YoSoySamuel, creado a raíz del asesinato homófobo del joven Samuel Luiz en A Coruña el pasado 3 de julio. Su muerte sacó a la calle a cientos de miles de personas para reclamar justicia y denunciar los discursos que alientan este tipo de agresiones.

Aumento de los ataques

Los delitos de odio computados en España en 2019 fueron 1.706, un 6,8% más que en 2018. De ellos, 278 (el 16% del total) tienen su origen en la orientación sexual o identidad de género, y suponen un 6,8% más que en 2018, según el Ministerio del Interior. Solo en Catalunya se han denunciado al Observatori contra l’Homofòbia (OCH) un total de 115 incidencias entre el 1 de enero y el 30 de junio, un aumento de más del 10% respecto al 2020.

Detrás de las cifras, activistas y científicos sociales consultados por este diario ven que, además de una violencia estructural que afecta a mujeres y personas LGTBI, los avances en derechos del colectivo y una mayor visibilidad genera la reacción adversa de los sectores políticos e ideológicos más retrógrados. También hay un hecho llamativo: el repunte de los ataques coincide con la aprobación de la Ley Trans.

Legitimación del discurso homófobo

El análisis de los expertos tras el ataque mortal sufrido por Samuel al grito de "maricón de mierda" y "maricón, te vamos a matar" pone encima de la mesa algunos elementos para entender qué está pasando y por qué. Uno de ellos es la legitimación del discurso homofóbico a través de formaciones como Vox en un contexto social que, pese a los innegables progresos, sigue siendo “machista y hetero-sexista”, en palabras de Jordi Petit.