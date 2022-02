¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hacen los más de 60.000 vecinos que viven en Don Benito y Villanueva de la Serena. Todo ello después de conocer el resultado de la consulta popular que deja un claro resultado de apoyo rotundo en el caso de Villanueva, pero que estuvo mucho más ajustado en el caso de Don Benito. Ahora falta por conocer qué es lo que pasará a partir de ahora una vez conocidos los datos de la consulta popular. Tanto Quintana como Gallardo, que comparecieron a altas horas de la noche ante los medios para valorar los resultados, se mostraron tremendamente emocionados por haber conseguido el respaldo necesario, todo a pesar de la incertidumbre con la que se llevó a cabo el recuento de votos.

Lo que sí dejaron claro ambos ediles es que la fusión será una realidad desde este lunes. Y lo será a través de la "gobernanza en común", dijeron los dos. "Desde ya vamos a comenzar a trabajar de manera conjunta", apuntó el primer edil villanovense, Miguel Ángel Gallardo. "Vamos a ponernos de acuerdo para que trabajemos juntos cuanto antes", apuntó José Luis Quintana. Gallardo, que se disculpó por la tardanza en conocer los resultados de la consulta y señaló que "lo importante es que los ciudadanos han hablado y han decidido ser una única ciudad". También reconoció que después de tanta tensión a la hora de conocer el resultado ambos se sentían "tristes" por toda la tensión acumulada. "Decidimos un 66% de apoyo mínimo porque entendíamos que los acuerdos de país tienen que ser contundentes", dijo el edil villanovense. El villanovense se mostró "muy agradecido" también a todos los partidos políticos que han hecho posible que este éxito "sea de todos". "Ahora se inicia un nuevo camino y asistimos al comienzo de una nueva ciudad, la que cualquier reto que quiera emprender lo podrá lograr", manifestó.

Por su parte, Quintana apuntó que el deseo es que la unión de los dos municipios sea efectiva a partir de 2027, cuando se celebren las elecciones municipales. Será entonces cuando se conforme un único consistorio, disolviendo previamente los dos actuales. Para el alcalde de Don Benito, visiblemente emocionado, dijo: "Me siento muy feliz, me he vaciado y lo he dado todo". Asimismo, a juicio de Quintana ambas ciudades transmitieron una imagen de Don Benito y Villanueva "potente" y subrayó haber "cambiado el rumbo de las dos ciudades".

Eso sí, lo más inmediato será conocer el nombre de la nueva ciudad resultante de este apasionante y emocionante proceso en el que Don Benito y Villanueva de la Serena se han embarcado a través de las urnas. Se conocerá, previsiblemente, dentro de un mes y medio aproximadamente y lo decidirá un comité de expertos conformado por profesores de la Universidad de Extremadura y los cronistas oficiales de ambas villas. Sobre este aspecto, Miguel Ángel Gallardo señaló que ese aspecto no es tan relevante y que "hoy más que nunca somos una familia".

Con vistas al futuro

El asunto del nombre de la nueva ciudad es el aspecto más inmediato, aunque de cada al futuro en ambos consistorios trabajan ya desde hace tiempo en conseguir que la fusión traiga aparejada ventajas sociales y económicas para los más de 60.000 ciudadanos que desde ya conforman la nueva ciudad. En este sentido, desde ahora la ciudad resultante de la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena se convierte, por ejemplo, en la primera potencia económica del sector agroindustrial de la región, lo que permitirá, a juicio de ambos ediles, atraer más inversiones y "mejores expectativas de futuro" para los jóvenes de la ciudad. "Las próximas generaciones podrán quedarse a vivir aquí", apuntaron Gallardo y Quintana. En ese sentido, la previsión es que el empleo crezca, en un futuro, alrededor del 5% gracias a la unión de las dos ciudades, como también lo hará la renta de los hogares en casi un 3%. Todo ello gracias también a infraestructuras en las que los ayuntamientos ya están trabajando desde hace algún tiempo junto al sector privado. Ese es el caso de la puesta en marcha de una plataforma logística, cuya proyección ya fue anunciada semanas atrás por la asociación Asiseva.

Al margen de esta operación, lo que sí está ya proyectado es la construcción de un carril bici y peatonal que unirá Don Benito y Villanueva de la Serena y cuyo presupuesto oscilará los seis millones de euros, según avanzó la Junta de Extremadura semanas atrás. La construcción de una ronda sur es otro de los proyectos que podría ver la luz una vez que la fusión ya es una realidad para toda la ciudadanía de Don Benito, Villanueva y su área de influencia.