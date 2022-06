Aguas de Fuensanta atesora 170 años de historia desde el municipio asturiano de Nava, donde en 1846 nació un balneario que formó parte del gran circuito europeo de establecimientos termales. La bañera de mármol macizo utilizada por la reina Isabel II atestigua un glorioso pasado que hoy entronca con un espléndido presente. En 1968 la empresa fue pionera en embotellar el agua minero-medicinal de su manantial. En 2014 renació al ser adquirida por la compañía de capital mexicano Global SMM. La ejecutiva Esther Cueli (Colunga, 1966), asumió la dirección general del proyecto que hoy logra colocar la marca en las mesas de medio mundo. Emiratos Árabes, México y Estados Unidos son algunos de los países en los que triunfa el agua asturiana, además de los refrescos saludables.

Esther Cueli, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas y en Administración y Dirección de Empresas por la Cámara de Comercio de Valladolid, cree en el talento local y lo capta sin moverse apenas. El 60% de los empleados de la planta son de la zona. Cueli, que comenzó su andadura en el sector financiero-asegurador, es el ejemplo de que los asturianos no necesitan irse para triunfar. Por eso protagoniza la campaña «Orgullo se escribe con H» de la compañía tecnológica HONOR, que busca desmontar tópicos, en este caso del mundo de la empresa, y promocionar Asturias en España a través de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico.

Volver y triunfar, un sueño real

"La creencia social nos hace a veces, como me pasó a mí, salir de Asturias, pero siempre he luchado por volver y me he dado cuenta de que las oportunidades verdaderamente importantes las he tenido aquí, en Asturias", asegura la directora general de Fuensanta, que haciendo caso a ese estereotipo de que en Asturias no había oportunidades, o estaban muy limitadas, se marchó a estudiar y trabajar fuera, hasta que decidió regresar. "Creo que hay más oportunidades, pero no sabemos buscarlas o no sabemos contarles a los jóvenes que las hay. Eso aún es una asignatura pendiente. Tenemos que fomentar la implantación de nuevas empresas, impulsando la colaboración entre lo público y lo privado. Y, sobre todo, debemos reconocer el talento de las personas que ahora mismo están en Asturias para que sean un poco el referente de todos esos que están fuera y que quieren volver", asegura, a la vez que defiende con entusiasmo el gran yacimiento de talento local que encuentra en Nava. "En este mundo global quizás las cosas no son tan difíciles si se saben buscar. En Fuensanta tiramos mucho del medio rural; es algo que puede sorprender, pero hay talento en el medio rural asturiano".

Asturias, una opción atractiva

Esther Cueli opina que Asturias es una opción atractiva para cualquier persona. "Hay una alta calidad de vida. Estamos en un momento de oportunidades. La pandemia nos ha enseñado que se vive mucho mejor en un sitio como Asturias. Eso ahora mismo hace que la gente sí quiera venir", señala.

La ejecutiva ve un sinfín de oportunidades en el campo de la sostenibilidad. "Se nos valora en Emiratos Árabes, en México, en Estados Unidos, porque tenemos la mejor agua del mundo. Asturias es ahora mismo una tierra de posibilidades infinitas en torno a la sostenibilidad, en torno a lo natural, a lo saludable. Ese es el futuro", concluye la responsable de una empresa que ha dado un giro de 360 grados en la gestión, poniendo el foco en su expansión internacional.